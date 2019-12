Missa do Parto e Ceia Solidária de Natal na Francisco Franco

A Escola Secundária de Francisco Franco vai evocar o atual momento natalício com a celebração de uma Missa do Parto, pelas 8 horas, no próximo dia 17, terça-feira, último dia de aulas.

A Missa do Parto, presidida pelo padre José Luís Rodrigues, à semelhança dos anos anteriores, decorre no Ginásio central da escola e está aberta a toda a comunidade que nela queira participar: alunos e suas famílias, funcionários e docentes. Após a celebração eucarística, decorre um convívio na Cantina onde não falta a tradicional carne de vinho e alhos, cacau e outras iguarias típicas da quadra natalícia.

A também já habitual Ceia Solidária de Natal realiza-se no dia 19 de dezembro, pelas 20 horas. As receitas desta Ceia destinam-se à Conferência de São Vicente der Paulo da Escola Secundária de Francisco Franco que presta apoio ao longo do ano letivo a vários alunos da escola.