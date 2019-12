Nas bancas a edição 1044 do Tribuna da Madeira

“Nova era” entre o Estado e a Região

Quinta do lorde a «preço de saldo»

Chumbo no Orçamento obriga a gestão feita em duodécimos

Preços dos eléctricos ao nível dos de combustão em 2023

Aposta no crescimento económico por via das empresas

“Luta incessante” dos Cuidadores Informais

JS exige ao Governo Regional manuais escolares gratuitos

Madeira é o “Melhor Destino Insular do Mundo”

Pressão para afastamento de Optometristas dos cuidados de saúde

Funchal é ‘Município Amigo do Desporto’

Risco de anemia entre adolescentes

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira apresentou 10 Causas para aprofundar a Autonomia, durante a cerimónia dos 43 anos do parlamento madeirense. José Manuel Rodrigues considera dramático “constatar que existem dirigentes regionais que se resignaram e que entendem que já chega a Autonomia que temos”. Com estes ‘10 mandamentos’, Rodrigues quer “unir e mobilizar todos”.Foi uma obra marcada pela polémica, desde o início. Agora, depois de ter sido posta em causa a legalidade do licenciamento, de um plano de revitalização que não chegou a bom-porto e de um processo de insolvência, o Resort Quinta do Lorde está no mercado. O futuro do complexo vai ser conhecido após Janeiro de 2020.O Orçamento Municipal para 2020 foi chumbado por toda a oposição na Assembleia Municipal. No entanto, as Grandes Opções do Plano foram aprovadas. O Presidente da Autarquia do Funchal, Miguel Silva Gouveia, disse que “na prática, votando contra o orçamento, estão a tentar tirar e bloquear a ação desta Câmara”, mas garante que “o Funchal continuará a avançar, apesar do PSD e do CDS”. O chumbo do Orçamento representa um corte de 10,4 milhões de euros nos investimentos previstos no próximo ano para o Funchal.O estudo Electric Vehicle Outlook 2019, divulgado pela Bloomberg New Energy Finance (BNEF), prevê que os preços dos automóveis eléctricos deverão estar ao nível que os de combustão interna já em 2023, devido à redução dos custos com as baterias e a massificação das vendas dos carros com motor eléctrico.O presidente do Governo Regional anunciou, a criação, na Região, nesta legislatura, do Conselho Consultivo para a Economia. Trata-se de um órgão que vai juntar empresários e Governo Regional, onde, segundo Miguel Albuquerque, para além da normal auscultação das empresas, serão ouvidos os anseios, as preocupações e aquelas que serão as orientações dos empresários para o futuro.O Estatuto do Cuidador Informal já está regulamentado. Mas ainda há muitas necessidades da população às quais dar resposta.Os deputados da Juventude Socialista eleitos à Assembleia da República e ao Parlamento regional, Olavo Câmara e Marina Barbosa, respetivamente, reuniram-se com o presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira (AMRAM), Ricardo Nascimento, a quem alertaram para que tome uma posição relativamente ao facto de, na Região, os manuais escolares no ensino obrigatório não serem gratuitos.O ‘World Travel Awards’ é conquistado pela quinta vez consecutiva.A Associação denuncia a pressão dos oftalmologistas para excluir os optometristas dos cuidados de saúde.O Funchal voltou a ser premiado com o galardão ‘Município Amigo do Desporto’ pela Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGESD). Este é o quarto ano consecutivo em que o Funchal recebe a bandeira que reconhece as políticas e investimentos que o Município tem feito em prol do Desporto.As mudanças no comportamento e necessidade de afirmação aumentam esse risco. Afeta os adultos, os idosos, as mulheres e os homens. A anemia não discrimina, afetando também os adolescentes. É para estes que se chama a atenção no Dia da Anemia. Lino Rosado, pediatra, dá conta daquela que é uma característica comum nos adolescentes: “as mudanças nos hábitos alimentares resultantes da influência dos amigos e a necessidade de autoafirmação no seio da família. São estes fatores sociais e comportamentais que originam na grande maioria dos casos a carência em ferro”, responsável principal da anemia neste grupo etário.

