Nas bancas a edição 1244 do Tribuna da Madeira

“Diálogo” e “negociação”

A XIII Legislatura da Assembleia Regional arrancou com um recorde de nove partidos representados e um novo número máximo de forças políticas. José Manuel Rodrigues considera que esta é uma Legislatura “especialmente desafiante”. O reeleito presidente do parlamento garante “lealdade” ao próximo Governo Regional e “máximo respeito” às oposições. A maioria governativa está dependente de um acordo de incidência parlamentar com o PAN.

easyJet adere a solução pioneira

A easyJet tornou-se a primeira companhia aérea do mundo a assinar um contrato com a Airbus, referente à sua iniciativa de remoção de carbono. Disponível através da Airbus Carbon Capture Offer, a tecnologia utiliza a Direct Air Capture with Carbon Storage (DACCS), para oferecer às companhias aéreas de todo o mundo créditos de remoção de carbono para avançarem com os seus objetivos de descarbonização.

Madeira é “enclave de escandalosos privilégios”

Há quase duas décadas que diferentes partidos procuram adaptar à Madeira o Regime Jurídico de Incompatibilidades e Impedimentos dos Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos. A medida nunca avançou e volta novamente a ser colocada na ordem do dia, pelo PCP-M. A intenção de acabar com o ‘offshore’ político já foi defendida pelo próprio CDS/PP, partido que governa em coligação com o PSD-M.

Proposta de Orçamento do Estado “nada traz de novo”

O Presidente da Confederação Portuguesa de Micro, Pequenas e Médias Empresas, Jorge Pisco, afirma também que “nem responde às preocupações das micro, pequenas e médias empresas”.

CMF não ‘esqueceu’ os bombeiros

O reforço nos efectivos e operacionais da Companhia Bombeiros Sapadores do Funchal está dependente de “calendarização” por parte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa. É um concurso que a Câmara do Funchal prepara-se para abrir, tendo em conta que a medida é “fundamental” para atender ao “elevado número de elementos que entraram na primeira metade dos anos 90 e se irão aposentar nos próximos cinco anos”.

Região empenhada na mobilidade elétrica e eficiência energética

A diretora regional de Economia e Transportes Terrestres, Isabel Rodrigues, disse esta terça-feira, no âmbito da cimeira “Portugal Smart Cities”, que está a decorrer na Feira Internacional de Lisboa, que há um forte empenho por parte do Governo Regional em torno das questões da mobilidade elétrica e eficiência energética.

Madeira salvaguardada com derrogação para as águas residuais urbanas

Os eurodeputados aprovaram, no passado dia cinco, em Estrasburgo, a diretiva de Tratamento de Águas Residuais Urbanas, na qual constava uma emenda para derrogar as Regiões Ultraperiféricas, devido às suas condições topográficas, do tratamento secundário.

Cancro da mama Exercício físico como “medicamento” para plano de tratamentos

A Associação de Investigação de Cuidados de Suporte em Oncologia (AICSO) defende que o exercício físico devidamente supervisionado e individualizado deve ser incluído no plano de tratamentos para as pessoas com diagnóstico de cancro de mama, como um “medicamento”, a par de outras terapêuticas, como analgésicos, antieméticos e outros medicamentos de suporte, assim como dos tratamentos dirigidos ao cancro, como a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, a hormonoterapia e outras terapêuticas-alvo ou a imunoterapia.

