Nas bancas a edição 1346 do Tribuna da Madeira

“Não queremos políticos vergados ao poder central”



A candidatura do JPP apresentou o seu programa autárquico, o qual é assumido como “um compromisso para responder às necessidades das pessoas”. Fátima Aveiro aponta que “não se trata de um conjunto de ideias avulsas, repetidas em 2021 e agora em 2025”. Garante que são uma equipa de pessoas “que não dependem da política” e que não vão “receber orientações da Quinta Vigia”.

“Não vamos permitir que a cidade seja vendida a retalho”

PS acredita que pode recuperar a presidência da autarquia do Funchal.

A anterior vereação do PS tinha preparado um plano de pormenor para a Praia Formosa “que defendia o interesse público”, enquanto a atual “deitou esse plano no lixo e avançou com uma unidade de execução à pressa, sem estudos de impacto ambiental, de impacto paisagístico, de impacto geológico”. O candidato socialista ao município do Funchal acredita que o partido pode recuperar a presidência da autarquia nas Eleições Autárquicas de 12 de Outubro e impedir que a cidade seja “vendida a retalho”.

Rever o PDM “o mais rapidamente possível”

O compromisso é assumido pelo candidato da coligação PSD/CDS à Câmara do Funchal. Jorge Carvalho destacou a necessidade de reforçar a habitação a custos controlados e apoiar as cooperativas. O ex-secretário da Educação afirma que “com o novo PDM vamos repor a majoração de 20% na construção”.

Regimento com “papel de grande relevância”

A Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), Rubina Leal, esteve presente na cerimónia que assinalou o 32.º aniversário do Regimento de Guarnição N.º 3, numa justa homenagem a todos os militares que servem a Região e o País.

“Nós precisamos de ter um hospital de ponta”

Viagem de Albuquerque ao Japão serviu para “vários contactos” com empresas do sector tecnológico. Miguel Albuquerque deslocou-se a semana passada a Osaka para apresentar um projeto no âmbito de um programa europeu de vigilância das águas residuais e diz que saiu do Japão também com vários contactos estabelecidos com empresas do sector tecnológico ligadas à Saúde. O presidente do Governo Regional esteve acompanhado por Pedro Ramos, o presidente da Estrutura de Missão do novo Hospital Central e Universitário da Madeira, que enquanto secretário regional da Saúde também foi aos EUA, em Outubro do ano passado, à procura “das novas soluções tecnológicas” para a nova infraestrutura hospitalar.

Sapadores do Funchal brilham em “Escadórios da Humanidade”

A Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal (CBSF) brilhou na prestigiada competição denominada por “Escadórios da Humanidade 2025”, sagrando-se a grande vencedora ao conquistar o 1.º lugar geral masculino.

Economia da Madeira em crescimento

O Madeira Parques Empresarias apresenta plano para continuar a atividade de forma autónoma e acompanhar o ritmo de crescimento económico.