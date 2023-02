Nas bancas a edição 1209 do Tribuna da Madeira

Crianças que ficaram com “sequelas graves”

Na sequência dos “relatos de Violência Obstetra no SESARAM”, o PAN reuniu, nesta quinta-feira, com o secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos. A intenção foi abordar as reiteradas denúncias de falta de segurança das parturientes e bebés, no parto e no pós-parto. Se se vierem a confirmar as práticas denunciadas, o partido pretende que o serviço de Obstetrícia seja reestruturado, de modo a acabar com os “partos de dor”. O porta-voz do PAN-M, Joaquim José Sousa, tem acompanhado a situação e afirma que têm surgido mais denúncias.

‘Obra de Santa Engrácia’ no Porto Santo

Unidade Local de Saúde prometida em 2021 é iniciada a “meados” de 2023. As obras “ainda não começaram e já existe um atraso de um ano em relação ao que estava perspectivado”. A nova Unidade de Saúde do Porto Santo, para o PCP, já é “mais uma ‘Obra de Santa Engrácia’ do Governo Regional.” Miguel Albuquerque reconheceu, em Setembro de 2021, que o actual Centro de Saúde “não corresponde à necessidade de desenvolvimento” e “ao que é preciso oferecer à população e a quem visita” a «ilha dourada».

Marmeleiros tornou-se “hospital moderno”

Obras exteriores e interiores, concluídas no final de 2022, permitiram ao Hospital dos Marmeleiros passar a ter “todas as condições para funcionar em pleno”. A reabilitação da infraestrutura com mais de oito décadas, uma intervenção que há muito vinha sendo reclamada por utentes e profissionais de Saúde, tornou-se tema político na ordem do dia já no ano de 2016, data em que o Governo Regional foi acusado de não lhe dar a “devida prioridade”.

Lesados do Banif apelam a ‘influência’ de Albuquerque

A Associação dos Lesados do Banif (ALBOA), congratula-se com as recentes palavras do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, no sentido de se encontrar rapidamente uma solução para os lesados do Banif. Na sequência destas palavras, a ALBOA apela ao Presidente do Governo Regional da Madeira para que exerça a sua influência junto do Primeiro-Ministro, António Costa, no sentido deste acelerar o processo em curso e resolver urgentemente o problema, de forma a assim minorar o sofrimento de milhares de pessoas, sofrimento este que se arrasta há já mais de sete anos.

“Deveria existir uma investigação aos processos clínicos do SESARAM”

Rafael Macedo é médico nuclearista em cinco países diferentes, sendo quatro da União Europeia. Ainda exerce alguma parte do tempo nos Açores. Tendo sido alvo de despedimento pelo SESARAM, afirma ao «Tribuna» que deveu-se a não ter respondido ao processo “porque não queria voltar a trabalhar para essa instituição”. Realça, voltar a exercer na Madeira, tendo em conta a conjuntura atual, é um “cenário irrealista”.

Funchal com imóveis “a preço de turista”

Relatório aponta que metade da procura por casas é feita por estrangeiros. Foi publicado, nesta semana, um relatório sobre a compra de imóveis em Portugal, pelo idealista que aponta que metade da procura de casas para comprar no Funchal é feita por estrangeiros. Segundo o documento os alemães, norte-americanos e ingleses são quem mais procura no Funchal casas para comprar e para arrendar, representando a procura internacional actualmente cerca de 50% da procura total.

Novos concelhos com acesso à rede de cartórios notariais

A rede de cartórios notariais será alargada a 10 localidades, 6 das quais onde não existem cartórios, permitindo aos seus habitantes o acesso a serviços essenciais nos seus concelhos e poupar tempo e custos em deslocações.

Cerca de 100 candidaturas ao «Reequilibrar»

O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, esteve presente numa sessão de esclarecimento do programa Reequilibrar, que decorreu no Caniço Shopping. Este programa promovido pelo Governo Regional, através da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, tem como objetivo apoiar as famílias no pagamento das suas prestações do crédito à habitação, mediante uma comparticipação financeira. Na primeira fase de candidaturas, que decorreu de 20 a 30 de janeiro, registaram-se quase uma centena de candidaturas. Numa sessão com dezenas de participantes, Pedro Fino considerou esta iniciativa “muito importante, uma vez que o Governo Regional pretende que este apoio chegue às famílias neste momento difícil e particular em que vivemos”.

Ambiente “como pilar de desenvolvimento regional”

Reconhecendo o trabalho desenvolvido até agora, à luz daquelas que foram as necessidades e prioridades assumidas, existem, neste momento, condições para que a Madeira assuma, quanto ao futuro, uma nova estratégia de valorização e rentabilização do setor ambiental que, simultaneamente, reforce a sua conservação e preservação, garanta um quadro legal atualizado, afirme novas oportunidades de desenvolvimento e investimento gerador de emprego e promova uma participação mais consciente e ativa de toda a população na sua defesa. Desafios que obrigam a uma mudança de paradigma num setor que reúne todos os requisitos para assumir-se enquanto um dos pilares de desenvolvimento económico da Região, opinião consensual que foi esta semana reforçada durante mais uma reunião do “Compromisso 2030” sobre o Ambiente, a qual juntou os vários setores de atividade, desde a gestão ambiental, o turismo, o desenvolvimento local, o sector empresarial e associativo, entre outros.

Museu de História Natural Adolescentes madeirenses querem tecnologias interativas

Os museus têm hoje um envolvimento ativo com visitantes, considerando as suas necessidades e desejos. Porém, com públicos diversos, é difícil seguir uma única estratégia. Relativamente aos mais jovens, os museus querem fazer mais uso da tecnologia. “Identificámos um vazio sobre conteúdos museológicos adaptados aos adolescentes no campo do Design Interativo”, diz Vanessa Cesário, investigadora de doutoramento em Medias Digitais, que se dedica ao estudo da interação do público nos museus. Vanessa desenvolve a sua investigação no Instituto de Tecnologias Interativas (ITI) e a leciona no Instituto Superior Técnico (IST). Numa parceria com o Museu de História Natural do Funchal, Vanessa Cesário estudou como o museu poderia envolver melhor os adolescentes.

