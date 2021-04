Nas bancas a edição 1114 do Tribuna da Madeira

Barreto e CDS “devem uma explicação”

É “desejo e vontade das pessoas”, diz Albuquerque

Calado à ‘conquista’ do Funchal com rostos do passado

Polémica com a ‘Marca Madeira’

“A UMa muito fez e muito tem a fazer”

Adesão dos 11 municípios à ANAM “é motivo de grande satisfação”

«Fica na Cidade» chega a todos dentro e fora da ilha

Atividades vão reabrir de forma “segura e prudente”

Preço das casas na Madeira sobe 13,4% num ano

Taxistas com setor modernizado

Arquipélagos “são a frente que a Europa precisa”

Testagem massiva é importante para tomar decisões

Em causa está um alegado financiamento ilegal ao CDS da Madeira, que envolve o líder do partido e também secretário regional da Economia.PSD e CDS/PP querem replicar a “boa experiência” da governação regional e assinaram um acordo de coligação para as próximas Autárquicas. O líder social-democrata e presidente do Governo Regional diz que é a resposta ao “desejo e à vontade” manifestada numa auscultação às “pessoas, famílias e empresários” de concelhos actualmente liderados pela Oposição. Rui Barreto, o líder do CDS, agradeceu a “honra” de fazer parte da ‘equipa’.Pedro Calado é candidato da Coligação “Funchal Sempre à Frente” à Câmara Municipal. Aceitou este desafio porque entende que o Funchal precisa de uma nova gestão. Aposta numa equipa com “dedicação exclusiva” à Cidade, onde destacam-se rostos que já passaram pela vereação na Autarquia como Bruno Pereira e João Rodrigues.Ninguém ficou indiferente à nova imagem de marca do ‘Destino Madeira’ e até o ex-presidente do executivo, Alberto João Jardim, considerou que uma “marca de sucesso não anda a ser mudada”. O Governo Regional diz que a novidade resultou de “um grande estudo de concepção”. Teve um custo de quase 600 mil euros.O Professor Doutor José Sílvio Moreira Fernandes foi empossado Reitor da Universidade da Madeira para o quadriénio 2021-2025. O novo reitor da UMa apelou ao Governo Regional para que invista mais na área de investigação e desenvolvimento.Com a conquista em pleno de adesão dos onze municípios madeirenses (Calheta, Câmara de Lobos, Funchal, Machico, Ponta do Sol, Porto Moniz, Porto Santo, Ribeira Brava, Santana, Santa Cruz e São Vicente) a Associação Nacional de Assembleias Municipais (ANAM) atinge um marco histórico.O evento realiza-se nos canais digitais até ao dia 18 de abril. Miguel Silva Gouveia destaca que “este festival continuará a privilegiar os artistas e bandas regionais”.O secretário regional da Economia, Rui Barreto, defendeu a reabertura progressiva das atividades económicas de forma “segura e prudente”. O governante falava aos cerca de 25 empresários presentes, na manhã do passado sábado, no Salão Nobre da Vice-presidência do Governo Regional, naquela que já é a quarta cerimónia de assinatura dos contratos do sexto aviso do ‘SI Funcionamento’, que também contou com a participação do Vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, e do presidente do IDE, Duarte Freitas.O preço das casas na Região Autónoma da Madeira subiu 13,4% num ano, em março de 2021 face ao mesmo mês do ano passado, um período marcado pela chegada da pandemia da Covid-19 ao país. Segundo o índice de preços do idealista, no final do mês de março deste ano, comprar casa tinha um custo de 1.775 euros por metro quadrado (m2). Já em relação à variação trimestral, a subida foi de 5,8%.O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebeu, em audiência, a direção TáxisRAM – Associação de Táxis e outros Transportes Terrestres da Madeira, que tomou posse em setembro do ano passado, e que revelou estar “a trabalhar na modernização do setor”.O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira destacou a importância geoestratégica dos Açores e da Madeira na conjuntura pós Brexit. José Manuel Rodrigues falava na videoconferência, como orador, no Curso de Defesa Nacional, onde abordou o tema “Autonomia e Poder Legislativo”.Albuquerque afirma ser objetivo do seu Executivo iniciar, previsivelmente no final de abril, a testagem massiva e gratuita à população da Madeira e Porto Santo.

