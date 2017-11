Nas bancas a edição 936 do Tribuna da Madeira

Shares

OCM quer estar “mais ligada à promoção da marca Madeira”

“Vivemos um tempo onde se confunde ou não se tem uma perceção da linha que separa o que é cultura, do que é animação ou entretenimento.”

“O país vai melhorar”

Félix Correa, Cônsul-Geral da Venezuela na Madeira, em entrevista ao «Tribuna» comentou sobre as eleições de 15 de outubro, e se pronuncia sobre as eleições autárquicas agendadas para o dia 10 de dezembro, as quais são importantes para o povo venezuelano. O diplomata venezuelano não tem dúvidas de que o país irá retomar em breve a normalidade.

Tacógrafos em «corrida contra o tempo»

Equipamento passa a ser obrigatório a partir de Janeiro.

Os veículos afectos ao transporte de mercadorias ou de passageiros que circulem na Região Autónoma da Madeira terão de possuir tacógrafo instalado até final deste ano, caso contrário poderão incorrer em multas que chegam aos 1200 euros. A medida foi aprovada no início deste ano e, para já, tudo indica que não haverá possibilidade de garantir que todas as viaturas estejam de acordo com a lei em Janeiro de 2018.

Funchal tem Programa de Qualidade da Água para 2018 com mais de 600 análises previstas

O Departamento de Infraestruturas e Equipamentos da Câmara Municipal do Funchal, que tem sob a sua tutela a Divisão de Águas e Saneamento Básico do Município, já elaborou o seu Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano para o ano de 2018, tendo submetido o mesmo à aprovação da Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente (DROTA), que é a entidade competente para o efeito. O Funchal renova, assim o controlo físico-químico e microbiológico das águas de consumo humano sob a sua responsabilidade, distribuídas em baixa no concelho.

“Cestinha Cintilante”: uma viagem pelo “Mundo dos Valores”

O livro de Sofia Henriques, editado por O Liberal, vem a público no Museu “Casa da Luz”.

Questões sobre a Igualdade “continuam a ser um tema central” para o Município do Funchal

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, recebeu, nos Paços do Concelho do Funchal, uma delegação da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade de Género (FEMM) do Parlamento Europeu, que se encontra em visita oficial à Região, num encontro que contou ainda com a Vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Igualdade de Género na Autarquia.

Circo regressa às origens

Rui Carvalho diz que o facto do Circo Mundial e do Luna Park ficarem este ano instalados no Cais 8 faz lembrar os velhos tempos do Almirante Reis.

Rejeitada a moção de censura ao governo regional

Foi a segunda Moção de Censura que Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional da Madeira, enfrenta. A primeira, da autoria dos dois deputados do PCP, foi chumbada a 15 de junho de 2016.

História do Funchal em espetáculo de luz e cor

Hoje e amanhã, entre as 21h30 e as 23h, a Praça do Município recebe uma verdadeira enchente de luz e cor. Trata-se de um espetáculo de Vídeo Mapping, uma técnica de projeção de vídeo que utiliza as fachadas dos edifícios como tela, que vai contar a História do Município, abordando episódios do Presente e mostrando a ambição do que deve ser o Funchal no Futuro.

Câmara do Funchal associa-se aos 85 anos do Rotary Clube do Funchal

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, recebeu o Governador Afonso Malho, do Distrito 1640 do Rotary Internacional, a que pertence o Rotary Clube do Funchal, que se encontra na Região em visita oficial. A audiência teve como tema principal o 85º aniversário da Fundação na Madeira, que se assinala em 2018.

Mercado de Natal do Funchal entre os melhores da Europa

O mercado de Natal, que se realiza na Avenida Arriaga, está entre os melhores da Europa. A distinção consta da lista da organização comunitária European Best Destinations, sendo que a Madeira aparece em 14.º lugar.

