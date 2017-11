Reunião da 3ª Comissão Permanente de Recursos Naturais e Ambiente

Shares

Foi convocada a 3ª Comissão Especializada Permanente de Recursos Naturais e Ambiente, para uma reunião a ter lugar nesta sexta-feira, dia 03 de novembro, pelas 15 horas, na ALM, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Primeira apreciação do Projeto de Resolução, da autoria do PTP, intitulado “Construção de tanques de armazenamento de águas pluviais em zonas de risco de incêndios”;

2. Primeira apreciação do Projeto de Resolução, da autoria do PTP, intitulado “Plano regional de florestação com espécies de difícil combustão”;

3. Primeira apreciação do Projeto de Resolução, da autoria do JPP, “Que recomenda ao Governo Regional da Região Autónoma da Madeira o desbloqueio e a abertura do «Caminho Real» do Porto Novo – Eixo Caniço-Gaula”;

4. Análise e votação do requerimento de Audição Parlamentar, da autoria do CDS/PP, sobre “A situação na Lota do Funchal”;

5. Outros Assuntos.