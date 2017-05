Momento de “grande emoção” para todos os maritimistas

“O Presidente da Assembleia Legislativa felicita o Club Sport Marítimo pela excelente época desportiva que realizou, bem acima do que eram as expetativas iniciais, e que culminou com o apuramento da equipa principal de futebol para a Liga Europa.

Neste momento especial e de grande emoção para todos os maritimistas, releva o empenhado trabalho da equipa diretiva, da equipa técnica e dos jogadores, e o apoio dos sócios e simpatizantes do clube que voltaram a encher um estádio de futebol, que é hoje motivo de orgulho e satisfação para a Região Autónoma da Madeira.”