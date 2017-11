“A Química é Divertida” realiza-se entre 23 e 24 de novembro

Shares

Entre os dias 23 e 24 de novembro realiza-se uma nova edição de “A Química é Divertida”, organizada pelo Centro de Química da Madeira (CQM).

Demonstrações laboratoriais e visitas guiadas aos laboratórios do CQM, localizados no Campus da Penteada, são algumas das atividades programadas para estes dias, para promover a cultura científica, incentivar os jovens ao estudo das ciências, e divulgar os trabalhos de investigação científica realizados neste centro de investigação da Universidade da Madeira.

No primeiro dia, 23 de novembro, o evento tem início às 14h e prolonga-se até às 17h. Já no dia 24 de novembro, as atividades decorrem das 10h às 13h e das 14h às 17h.

A participação na ação “A Química é Divertida é gratuita e aberta ao público em geral. As escolas que pretendam fazer visitas de estudo organizadas deverão efetuar a sua inscrição através do sítio http://uma.pt/quimicadivertida. Para informações adicionais a organização disponibiliza também o seguinte endereço eletrónico: qdiv@uma.pt.

“A Química é Divertida” insere-se na Semana da Ciência e da Tecnologia que é comemorada a nível nacional de 20 a 26 de novembro.