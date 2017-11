63 398 acidentes registados entre 1 de janeiro a 31 de outubro de 2017

Shares

A Guarda Nacional Republicana (GNR), durante o mês de outubro, em todo o território nacional, realizou diversas ações preventivas com o intuito de reduzir a sinistralidade rodoviária, dando especial atenção aos comportamentos dos condutores que coloquem em causa a sua segurança e a de terceiros.

Neste período, e comparativamente ao período homólogo de 2016, registaram-se: 6 584 acidentes (mais 281); 41 mortos (menos dois); 122 feridos graves (menos 14); 2 247 feridos leves (mais 203).

No período de 1 de janeiro a 31 de outubro de 2017, e comparativamente ao período homólogo de 2016, registaram-se: 63 398 acidentes (mais 664); 360 mortos (mais 37); 1 398 feridos graves (mais 102); 20 882 feridos leves (mais 1 172).

Durante a condução, e em especial nesta altura de condições meteorológicas mais adversas, a GNR aconselha: Reduza a velocidade; Adapte a condução ao estado do piso, às condições de visibilidade, ao estado e carga do veículo, às próprias condições psicofisiológicas e á intensidade do tráfego; Em condições adversas, circule com médios; Não beba quando conduz; Não use o telemóvel; Use e assegure que os todos os passageiros colocam o cinto de segurança e/ou os sistemas de retenção de crianças; Verifique regularmente as condições técnicas do seu veículo; Faça uma pausa se sentir cansaço. Planeie parar pelo menos 15 minutos a cada duas horas numa viagem longa; Atenção aos peões e passadeiras; Antecipe os perigos na estrada; Aumente a distância de segurança, em relação ao veículo da frente.