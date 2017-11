“Todos os contribuintes terão um alívio no IRS”, diz António Costa

Shares

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje na Assembleia da República que a proposta de Orçamento do Estado para 2018 tem como factor fundamental a estabilidade das políticas, condição que considera essencial para a “recuperação da confiança”.

“A recuperação da confiança é determinante para a recuperação do investimento. A recuperação do investimento é essencial ao crescimento e à criação de emprego – e só com crescimento e emprego é possível recuperar o rendimento e consolidar de forma sustentada as finanças públicas”, frisou António Costa no discurso de abertura do debate na generalidade da proposta do Governo. “Todos os contribuintes terão um alívio no IRS: Os de mais baixos rendimentos que beneficiam com o aumento do limiar da isenção; a classe média desagravada com o alargamento dos escalões de cinco para sete; os de rendimentos mais elevados com a concretização do fim da sobretaxa.”