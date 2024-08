Nas bancas a edição 1287 do Tribuna da Madeira

Parque avançará “desde que fique salvaguardado o património”



Críticos estão contra “abrir de um buraco numa das praças mais bonitas do Funchal”. Em Outubro de 2022 foi lançada uma petição pública contra a criação de um estacionamento subterrâneo no Largo do Município e Pedro Calado, então presidente da Câmara Municipal do Funchal, desvalorizou a iniciativa popular e garantiu que o Funchal teria estacionamento subterrâneo no centro da cidade. A ideia, que não foi abandonada com a gestão de Cristina Pedra, volta a merecer enorme contestação.

“Falta de investimento”

Miguel Brito afirmou que o Porto Santo “não se governa em piloto automático”. O PS-Madeira criticou, nesta quarta-feira, a “falta de investimento” no Porto Santo por parte do Executivo, o que tem vindo a contribuir para a diminuição da qualidade de vida dos cidadãos.

Por ocasião da celebração do Dia da Cidade do Porto Santo, o deputado regional e vereador municipal, Miguel Brito, apontou o dedo à falta de respostas adequadas nas áreas da saúde, educação, cultura, desporto e na manutenção dos espaços públicos.

Protesto contra a ‘Destruição dos Recursos Naturais e Habitats’

Cerca de uma dezena de manifestantes concentraram-se em frente à Assembleia Legislativa da Madeira, num protesto convocado pela associação Iris – Associação Nacional de Ambiente, coordenada na Madeira por Liliana Valente. O protesto ocorreu durante a cerimónia de entrega dos prémios do Rally Vinho Madeira, no passado dia 3, de uma forma pacífica e aberta a todos os cidadãos madeirenses e residentes que quisessem participar. Os manifestantes exibiam cartazes alusivos aos temas de protesto.

“Atentado ambiental” e “estilo demagógico”

Intervenções em Machico causam obstrução de linhas de água. A Câmara Municipal de Machico interveio na escarpa sobranceira à estrada da Maiata, na freguesia do Porto da Cruz, para “resolver uma situação de insegurança que se prolongou durante décadas”. É uma ‘intervenção’ que o JPP pede à autarquia para a situação de uma pedreira nos Lameiros, igualmente em Machico, onde os “interesses e segurança da população” também devem ser “salvaguardados”.

“Selvajaria ambiental” no Vale da Fundoa

Edgar Silva denuncia mais uma das obras “criminosas” da Região. Uma iniciativa política regional, realizada pela CDU-Madeira no passado dia 6, serviu para abordar a situação patente no Vale da Fundoa, em que foram apresentadas críticas aos governantes pelas suas responsabilidades políticas no processo de “matança ambiental” naquele vale, e pelo que comporta de riscos e ameaças à segurança de pessoas e bens na cidade do Funchal. Segundo o coordenador regional: “No Vale da Fundoa, entre a freguesia do Monte e de São Roque, no concelho do Funchal, impera a selvajaria ambiental”.

CMF investe 45 mil euros no Arraial do Monte

As festividades do Arraial do Monte iniciaram com as novenas, no passado dia 5, que se prolongam até ao dia 13 deste mês. O ponto mais alto desta festa está agendado para o dia 15, Dia de Nossa Senhora do Monte, Padroeira da Madeira, com as celebrações religiosas e animação.

Rali Vinho Madeira envolto em polémicas

A edição número 65 do Rali Vinho Madeira foi pra estrada no final da passada semana e esteve envolta em muitas polémicas. Mas já lá vamos.

Comecemos pela PEC 1, a mítica super especial da Avenida do Mar que voltou a arrastar uma grande multidão de adeptos do automobilismo e que presenciaram a passagem dos 85 pilotos e onde Simone Campedelli foi o mais rápido e ficou a liderar o primeiro dia de prova. Aos comandos do Skoda Fabia RS Rally2, o italiano concluiu o troço com um tempo de 1:36.8, seguido de Armindo Araújo com um registo de 1:37.4 e de Diego Ruiloba com 1:38.0. Kris Meeke foi o azarado desta classificativa, onde teve de parar a meio da classificativa com problemas mecânicos a provocarem um suposto princípio de incêndio na traseira do seu carro, fazendo abrandar consideravelmente José Pedro Fontes que ficou penalizado no seu tempo.

