Mercado do Chocolate vai votar o melhor bolo do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal promove, pelo 3º ano consecutivo, o evento “Mercado do Chocolate”, entre os dias 13 e 15 de março, no Mercado dos Lavradores. Além do aumento de marcas participantes, a grande novidade deste ano é o concurso “O Melhor Bolo de Chocolate do Funchal”, com prémio e anúncio oficial marcado para o último dia do evento.

O Presidente da Câmara Municipal, Paulo Cafôfo, ressalva “um evento que tem sido particularmente bem recebido pelos madeirenses e por todos quantos nos visitam, com muitos elogios ao longo das duas primeiras edições. Este ano vamos continuar a diversificar e a inovar, com esta ideia de escolher o melhor bolho de chocolate da cidade, que já tem despertado muito interesse junto das nossas confeitarias e de vendedores particulares. É esse o tipo de dinâmica que procuramos criar junto do nosso comércio local com as nossas iniciativas, estando certos de que esta será, uma vez mais, muito bem recebida”.

Nesta 3ª edição do Mercado do Chocolate vão participar 12 marcas madeirenses, mais duas do que na edição anterior. Tratam-se da 3 Corações, Chocolates Joo, Crepe Mania, Doce Balaio, Empresa de Cervejas da Madeira, Fábrica de Santo António, Frozen Candy, Ignácias, O Lado C- Cake Shop, Sr. Brigadeiro, Uau Cacau e Woddy’s Waffle Shop.

O evento procura, uma vez mais, ajudar a dinamizar o comércio local, enquanto contribui para diversificar a oferta do Mercado com a abertura de portas que lhe é característica, oferecendo a oportunidade de degustar os variadíssimos produtos, em grande maioria produzidos de forma artesanal.

Paulo Cafôfo recorda todo o trabalho que tem sido feito ao longos dos últimos três anos no sentido de revitalizar os Mercados Municipais, referindo que “nesse contexto, e com vista à dinamização do comércio, o grande objetivo do Município tem sido promover novas formas de negócio duradouras e rentáveis, através da requalificação da oferta, mas sem abdicar da identidade dos espaços, e apostar fortemente na realização de eventos desta natureza”. A abertura de lojas com novos conceitos, como a própria Chocolataria do Mercado, também não foi esquecida, com o objetivo declarado de continuar a aumentar, de forma sustentada, o número de visitas e o grau de satisfação dos clientes.

Nesta edição do Mercado do Chocolate, realiza-se pela primeira vez o Concurso «O Melhor Bolo de Chocolate do Funchal», no qual podem participar de forma gratuita empresas do ramo da panificação e todos os individuais interessados na confeção de bolos. Para participar neste concurso é necessária uma inscrição prévia (até às 17h30 do dia 8 de março) e o cumprimento do regulamento elaborado pela Unidade de Mercados do Funchal, entidade organizadora do evento. Mais informação através do endereço unidade.mercados@cm-funchal.pt .