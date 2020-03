Espaços de cultura fechados

Tendo em vista o reforço das medidas nesta fase de contenção alargada à epidemia provocada pelo COVID-19, a Câmara Municipal do Funchal informa que procederá, a partir desta tarde, dia 13 de março, ao encerramento do Teatro Municipal Baltazar Dias, dos Museus Municipais Henrique e Francisco Franco e A Cidade do Açúcar, do Átrio dos Paços do Concelho, da Capela da Boa Viagem, do Posto de Turismo Municipal e dos demais equipamentos culturais geridos pelo Município e empresas municipais.

Estas medidas estarão em vigência até 31 de março de 2020 e serão revistas de forma regular pela Autarquia, mantendo a estreita articulação com o IASAÚDE, IP-RAM. A CMF continuará, igualmente, a acompanhar todas as recomendações emanadas pela Direção-Geral de Saúde, sublinhando a importância de que toda a população proceda da mesma forma e acompanhe as informações emitidas pelas autoridades competentes.