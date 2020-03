Câmara do Funchal encerra Ginásios Municipais, Centros Comunitários e outros espaços

Tendo em vista o reforço das medidas nesta fase de contenção alargada à epidemia provocada pelo COVID-19, e na sequência das medidas comunicadas ontem ao final do dia pelo Governo Regional da Madeira e pelo Governo da República, a Câmara Municipal do Funchal informa que procederá, a partir da próxima segunda-feira, dia 16 de março, ao encerramento dos Ginásios Municipais, Centros Comunitários, Universidade Sénior, Biblioteca Municipal, Polos de Leitura e demais locais de atividades de tempos livres e ocupacionais geridos pelo Município e empresas municipais.

You May Also Like