Cafôfo constituído arguido no caso do Monte

Shares

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo foi constituído arguido sobre o caso do Monte. Num comunicado enviado à redação, Paulo Cafôfo confirma ter sido constituído arguido: “Confirmo a minha constituição como arguido no decurso do inquérito mandado instaurar na sequência da queda de uma árvore ocorrida no dia 15 de agosto de 2017, na freguesia do Monte.

Nestas circunstâncias, comuns em processos desta natureza, colaborei sempre com a investigação, prestei todos os esclarecimentos e forneci ao processo todos os elementos para que se possa efetivamente apurar a eventual existência de responsabilidades.

Continuarei absolutamente disponível para cooperar e colaborar com a investigação. Reforço que sempre cumpri para com todos os deveres que sobre mim impendem.

Estou de consciência tranquila em relação à minha atuação e ao meu dever para com a segurança dos funchalenses. O meu primeiro pensamento estará sempre com as vítimas deste acontecimento que ficará para sempre na minha memória.