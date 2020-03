Na sequência da evolução da pandemia do Coronavirus COVID-19, das medidas decretadas pelo Governo ontem à noite, 12 de março de 2020, bem como da reunião realizada, esta sexta-feira, das ordens profissionais da saúde com a ministra da Saúde, Marta Temido, o Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Orlando Monteiro da Silva, dirigirá esta tarde uma comunicação a todos os médicos dentistas.

