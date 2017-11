Medicina Dentária da FMUC premiada no Congresso Anual da Ordem dos Médicos Dentistas

Shares

A área da Medicina Dentária da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC) venceu os prémios de “Melhor Comunicação Oral de Investigação” e “Melhor Poster de Casos Clínicos” no 26º Congresso Anual da Ordem dos Médicos Dentistas (OMD), que decorreu em Lisboa.

O prémio “Melhor Comunicação Oral de Investigação” foi atribuído ao trabalho “A influência de biomateriais na dentinogénese reparadora”, liderado por Anabela Paula, docente e estudante de doutoramento da FMUC, sob coordenação de Eunice Carilho.

Participam ainda no estudo os investigadores Mafalda Laranjo, Carlos Miguel Marto, Ana Coelho, João Casalta Lopes, Ana Margarida Abrantes, Ana Cristina Gonçalves, Ana Bela Sarmento Ribeiro, Manuel Marques Ferreira e Filomena Botelho.

Para a equipa, os resultados deste trabalho, desenvolvido no IBILI, vão «permitir a preservação da vitalidade do órgão dentário sempre que haja necessidade de realizar uma proteção pulpar direta. Estas terapêuticas são instituídas em consequência da exposição do tecido pulpar ao ambiente externo, quer devido a lesões cariosas, quer a traumatismos dentários. Este estudo in vitro avaliou a influência dos biomateriais neste processo designado de dentinogenese reparadora».

Já o prémio “Melhor Poster de Casos Clínicos”, apresentado pelo estudante da Pós graduação em Ortotondia António Bettencourt, foi coordenado por Francisco do Vale e elaborado com casos clínicos que integram o estudo “Análise da Estética facial após cirurgia bimaxilar”.

A investigação, que conta também com a participação dos estudantes Adriana Guimarães e Margarida Lopes e dos docentes Ana Roseiro, Inês Francisco e Ana Maló, permitirá determinar, com maior previsibilidade, a resposta dos tecidos moles da face ao movimento dento-esquelético induzido pelo tratamento ortodôntico-cirúrgico-ortognático. Com esta ferramenta, prevê-se melhorar os resultados estéticos e funcionais dos doentes que necessitem de cirurgia ortognática.

No final do congresso, a OMD entregou ainda, em cerimónia protocolar oficial, o diploma de especialista a 13 docentes do Mestrado Integrado em Medicina Dentária da FMUC: 4 em Cirurgia Oral, 4 em Odontopediatria e 5 em Periodontologia.