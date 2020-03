Universidade da Madeira suspende todas as atividades letivas e não letivas presenciais

A Universidade da Madeira informa que, de acordo com o comunicado do Conselho de Ministros de 12 de março de 2020, sobre as medidas extraordinárias e de carácter urgente de resposta à situação epidemiológica do novo Coronovírus –COVID 19, serão suspensas todas as atividades letivas e não letivas presenciais, a partir de segunda-feira, dia 16 de março.

De acordo com as medidas adotadas pelo Conselho de Ministros, esta situação extraordinária será reavaliada a 9 de abril.

Dado que é necessário deliberar sobre a aplicação da referida suspensão de atividades da Universidade, a Reitoria irá, durante o dia de hoje, informar a Academia sobre as medidas concretas a adotar.