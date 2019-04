Ginásios Fitness Hut apoiam campanha sobre o enfarte

A Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular (APIC) vai promover uma iniciativa para a consciencialização do enfarte agudo do miocárdio, em parceria com os ginásios Fitness Hut, no próximo mês de maio, mês do coração, através da divulgação, em todas as televisões presentes nos 39 ginásios, da campanha Cada Segundo Conta.

A campanha conta com o apoio do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da iniciativa Stent Save a Life, promovida no nosso país pela APIC, tem como objetivos promover o conhecimento e compreensão sobre o enfarte agudo do miocárdio e os seus sintomas; e alertar para a importância do diagnóstico atempado e tratamento precoce.

“O exercício físico moderado é uma das formas de prevenir os fatores de risco para o enfarte agudo do miocárdio. Sentimos, por isso, que é a nossa responsabilidade contribuir para alertar o maior número de pessoas possíveis sobre a importância de adotar estilos de vida saudáveis”, explica Sandra Santos, Diretora de Marketing e Relações Públicas dos ginásios Fitness Hut.

“Apesar da maioria das pessoas já identificarem quais são os sintomas do enfarte agudo do miocárdio, muitas vezes não atuam com a rapidez necessária. É importante que o tratamento ocorra o mais rapidamente possível após o início dos sintomas, reduzindo, assim, o risco de mortalidade, a reincidência de enfarte e complicações associadas”, alerta Pedro Farto e Abreu, Coordenador Nacional desta campanha.

O enfarte agudo do miocárdio ocorre quando uma das artérias do coração fica obstruída, o que faz com que uma parte do músculo cardíaco fique em sofrimento por falta de oxigénio e nutrientes.

Dor no peito, suores, náuseas, vómitos, falta de ar e ansiedade são sintomas de alarme para o enfarte agudo do miocárdio. Não ignore estes sintomas. Ligue rapidamente 112 e siga as instruções que lhe forem dadas.

Para evitar um enfarte é importante adotar um estilo de vida saudável: não fumar; reduzir o colesterol; controlar a tensão arterial e a diabetes; fazer uma alimentação saudável; praticar exercício físico; vigiar o peso e evitar o stress. A Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular (APIC), uma entidade sem fins lucrativos, tem por finalidade o estudo, investigação e promoção de atividades científicas no âmbito dos aspetos médicos, cirúrgicos, tecnológicos e organizacionais da Intervenção Cardiovascular.