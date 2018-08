TAC do serviço de urgência “inoperacional temporariamente”

O Serviço de Saúde da RAM, E.P.E., informa que o aparelho que possibilita a realização da Tomografia Axial Computorizada (TAC) do Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça está temporariamente inoperacional.

«O equipamento foi alvo de intervenção técnica e neste momento aguarda a chegada de algumas peças à Madeira para a correção da anomalia, prevista até ao final desta semana. Durante este período, os utentes a necessitar deste exame de diagnóstico estão a ser encaminhados para o Serviço de Imagiologia, localizado no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Importa referir que o SESARAM tem encetado todos os esforços no sentido de assegurar a normalidade da realização destes exames. Este equipamento, alvo de manutenção periódica preventiva, é de uso intensivo, com uma média diária de cerca de 50 TAC’s no Serviço de Urgência Hospitalar.

O Serviço de Saúde da RAM lamenta os inconvenientes que esta situação possa causar».