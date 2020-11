Ribeira Brava minimiza efeitos do desemprego

Cerca de dez pessoas, em situação de desemprego, assinaram esta sexta-feira, no Salão Nobre da Câmara Municipal da Ribeira Brava, contratos no âmbito do Programa de Apoio e Incentivo ao Emprego.

A cerimónia de assinatura dos contratos contou com a presença do presidente da autarquia e do restante executivo municipal.

Criado em 2017 pelo Município da Ribeira Brava, o Programa de Apoio e Incentivo ao Emprego destina-se a pessoas em situação de desemprego, residentes no concelho da Ribeira Brava, que não estejam a receber nenhum subsídio social.

Este programa, que este ano já vai na sua segunda edição, consiste em atribuir uma bolsa mensal, em função das habilitações do participante, para a execução de um projeto de interesse municipal. Assim, através deste programa a edilidade pretende contribuir para a formação humana, cívica e académica de munícipes à procura de experiências de emprego, numa metodologia de aprendizagem com a prática.

“Este programa não é um posto de trabalho, serve apenas para vos ocupar numa atividade e tentar que vocês ganhem algum valor para fazer face às vossas despesas. Por isso, vocês devem continuar a procurar emprego”, alertou Ricardo Nascimento.

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava destacou, ainda, que “este ano o número de programas de emprego tem sido maior fruto também das contingências provocadas pela pandemia da Covid 19”, apontando que a autarquia “tem feito um esforço na área social para minimizar os efeitos do desemprego”.