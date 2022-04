Nascimento destaca “riqueza cultural” no concelho

No dia em que o Espaço do Artesão comemorou o seu primeiro aniversário, o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava pediu mais 12 meses de dinamismo cultural e enalteceu o trabalho que tem sido feito neste espaço dedicado ao artesanato e à formação. “Foram 12 meses, 12 exposições e alguns workshops. É um gosto enorme ver este trabalho no concelho”, salientou Ricardo Nascimento.

O autarca agradeceu aos artesãos e formadores que se associaram a este projeto no último ano e considerou o trabalho de cada um “uma riqueza cultural para o Campanário e para o concelho da Ribeira Brava”.

Inaugurado a 31 de Março de 2021, este espaço outrora devoluto é hoje um pólo cultural atrativo que tem colocado a Ribeira Brava na rota do artesanato. Para além de mostrar o que de bom se faz nesta área, tem dado palco a ribeira-bravenses e artesãos de outras paragens que aqui encontram uma digna divulgação do seu trabalho.

O autarca recordou o apoio da ADRAMA na recuperação deste espaço, através de fundos comunitários, e enalteceu a aposta e o investimento feitos pela Autarquia com vista a uma Ribeira Brava mais dinâmica e sempre na linha da frente.

O Espaço do Artesão vai continuar a apresentar uma exposição temática mensal e tem as portas abertas a todos, seja na qualidade de artesão, seja no papel de visitante. Até 31 de Maio pode ver algumas peças das exposições que estiveram em destaque nos últimos 12 meses.