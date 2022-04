Miguel Nunes vence Rali de São Vicente

A dupla, da Lotes Team, Miguel Nunes e Roberto Castro venceu o XIV Rali Município de São Vicente, prova que deu o arranque da nova temporada do Campeonato de Ralis Coral Madeira.

O campeão de ralis deu luta nesta prova com a sua nova viatura, o Skoda Fabia Rally2 evo, cumprindo assim o seu objetivo conquistando o pódio. Menos sorte teve Alexandre Camacho que desistiu com um amortecedor partido no Citroen C3.

O município de Santana parabenizou o piloto Miguel Nunes, um “filho da terra”, por esta vitória.