‘Madeira Classic Car Revival 2022’ sai à rua em maio

As inscrições para a exposição denominada ‘Madeira Classic Car Revival 2022’ estão já abertas e terminam no dia 29 de Abril. Este ano, à semelhança dos anos anteriores as inscrições terão de ser feitas, obrigatoriamente, no sítio da internet http://madeiraclassiccarrevival.com

Depois de dois anos em que não foi possível realizar esta exposição, que é a maior exposição de viaturas antigas e clássicas de Portugal, este ano a organização que foi atribuída ao Clube de Automóveis Clássicos da Madeira desde 2019, terá um figurino diferente.

A exposição começa na sexta-feira, dia 27 de Maio, na Praça do Povo. E, as verificações técnicas e documentais da Rampa dos Barreiras, serão, também, neste mesmo dia, nas proximidades do denominado Cais Oito.

A abertura e inauguração oficial da exposição será no dia 28 de Maio às 10h00m.

No dia 29 de Maio, na parte da manhã, terá lugar a Rampa dos Barreiros com o mesmo figurino da última realizada. Recorde-se, que foi a última prova do calendário do CACM 2020 e realizou-se no dia 04 de Dezembro. O regulamento da exposição consta no mesmo sítio da internet.