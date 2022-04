Nas bancas a edição 1164 do Tribuna da Madeira

Dança das cadeiras não mudou “zonas esquecidas”



“Problemas antigos” e “falsas promessas” é o que Herlanda Amado mais tem registado no concelho do Funchal. A deputada municipal da CDU aponta culpas aos executivos de PSD e PS, os primeiros porque foram incapazes de os “resolver”, os segundos porque deixaram que os problemas se “perpetuassem”. A “mentira”, garante, continuou na campanha para as últimas Eleições Autárquicas.

Injúrias e ameaças mancham imagem do Marítimo

Clube colocado debaixo dos holofotes por casos no futebol e hóquei em patins.

O Marítimo, pela segunda vez no espaço de meses, vê o nome do clube envolvido em polémica devido a comportamentos dos seus adeptos. O caso mais recente deu-se no Pavilhão dos Barreiros, num jogo de hóquei em patins. Em Dezembro de 2021, o motivo foram insultos racistas proferidos num jogo da principal equipa de futebol.

“Vamos dar o nosso melhor”



A prova inaugural do Campeonato de Ralis da Madeira de 2022 acontece a 1 e 2 de abril. Miguel Nunes estreia novo carro no rali de São Vicente.

Ryanair com oferta de novos mercados



“Um dia muito importante para a Madeira”. Defende Miguel Albuquerque com a realização dos primeiros voos regulares da Ryanair. Esta ligação vai permitir aumentar a capacidade de oferta de lugares, promover a concorrência, baixar os preços e chegar a novos mercados.

Cafôfo chega ao Governo



Ex-presidente do PS-M lidera a Secretaria de Estado das Comunidades.

Foi apontado como uma possibilidade, mas só com a entrega do novo elenco de secretários de Estado para o XXIII Governo Constitucional é que o nome de Paulo Cafôfo acabou confirmado como membro do novo executivo de António Costa. Para o PS-M, a indicação do antigo líder regional é “reveladora da importância” que o primeiro-ministro atribui à Região Autónoma.

Vinhos do Porto Santo na mira da crítica internacional



Um mês depois da publicação americana «Wine Advocate» dar-lhe a nota mais alta para um vinho de mesa madeirense, foi a reputada publicação «Jancis Robinson» a colocar o vinho do Porto Santo nas ‘bocas do mundo’. Isto porque atribuiu pontuações históricas a vinhos da casta Listrão.

Região a liderar “transição para a economia digital”



Albuquerque diz que as áreas da Saúde, Educação, Proteção Civil, Mar, Transportes e Turismo serão palco para o desenvolvimento de projetos assentes na quinta geração móvel e tecnologias adjacentes.

Rum da Madeira no ‘Rhum Fest Paris’



O Rum da Madeira será promovido no ‘Rhum Fest Paris’, entre os dias 2 a 4 de abril de 2022, contando com a presença de três produtores regionais de Rum. Esta participação do sector do Rum da Madeira, surge através uma ação orientada entre o Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM) e os agentes do sector participantes na feira, nomeadamente, as empresas: Engenhos do Norte, Engenho Novo da Madeira – William Hinton e Florentino Izildo Ferreira – O Reizinho.

Funchal reforça os meios de limpeza urbana



A aposta apresenta o investimento de 1,7 milhões de euros. O Programa Municipal de Limpeza Urbana para 2022 foi apresentado pela autarquia do Funchal.

