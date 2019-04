Nas bancas a edição 1011 do Tribuna da Madeira

“Defender o CINM é defender a Madeira”

Um relatório sobre o ‘regime de auxílio” às sociedades com sede na Zona Franca da Madeira colocou a Região Autónoma ‘entre a espada e parede’, tendo sido dado um prazo de um mês pela Comissão Europeia para receber esclarecimentos sobre a instalação de empresas no Centro Internacional de Negócios. Governo Regional e PSD desdobram-se em defesa da praça madeirense. E sucedem-se as críticas aos socialistas.

Margarida Pocinho será “a voz dos pobres e excluídos”

A candidata do CDS-PP Madeira às Eleições Europeias diz ter dificuldades em entender o nível da taxa de risco de pobreza na Região. Margarida Pocinho mostrou-se também preocupada com os agricultores, e assumiu o compromisso de defender na União Europeia um regime específico para a agricultura em poios.

Elevado risco de pobreza preocupa candidata do PTP

Elsa Mata alerta que a Madeira tem a segunda maior taxa de risco de pobreza do país. E aponta que “muitas famílias vão de calculadora para o supermercado”.

O setor da banana e a inclusão de pessoas com deficiência são temas que mereceram a atenção da candidata.

PSD e CDS “aliados” contra a Polícia Municipal

Ana Cristina Monteiro, do CDS-PP, entende que a criação da Polícia Municipal comportará “custos elevados” para os funchalenses e, nesse sentido, convidou o Autarca do Funchal a “abandonar por completo” essa intenção. Rubina Leal, do PSD, não tem dado tréguas sobre o assunto e volta a realçar que não concorda que essa Polícia venha a ser “instalada”, apontando ser uma “caça às multas”.

Miguel Silva Gouveia criticou os partidos da oposição por considerar que não têm contribuído para um debate sério sobre este tema, garantindo que a Autarquia não contribuirá para uma “discussão partidarizada”.

Via Sacra ao vivo no Pico da Torre

A Paróquia de Santa Cecília volta a encenar a Via Sacra no Pico da Torre, em Câmara de Lobos, no âmbito das comemorações da Semana Santa.

Contingente madeirense de regresso a casa

A chegada dos militares está marcada para a madrugada deste sábado, dia 20 de abril. Serão recebidos, a 27 de maio, na Quinta Vigia, pelo Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Listas de espera exigem “Resposta”

A candidata do Partido Socialista-Madeira ao Parlamento Europeu (PE) esteve, na manhã desta quarta-feira, em contato com a população de Câmara de Lobos com o intuito de ouvir as suas preocupações.

Obras «urgentes» em várias escolas

Foram apontadas lacunas e algum risco nalgumas escolas da Madeira.

120 mil assinaturas para “Salvar as Farmácias”

As farmácias reuniram 120 mil assinaturas para “Salvar as Farmácias, Cumprir o SNS”, a maior petição dirigida à Assembleia da República durante a atual legislatura e que deu entrada esta terça-feira, dia 16 de abril. A petição pretende salvar da falência 25% da rede de farmácias e garantir a igualdade do direito à Saúde em qualquer ponto do território.

Centros de Saúde asseguram atendimento

Tendo em conta a época pascal, o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, SESARAM E.P.E., informa que na quinta-feira Santa, dia 18 de abril, e no sábado de Aleluia, 20 de abril, os Centros de Saúde com Serviço de Atendimento Urgente mantêm o normal funcionamento e os restantes Centros de Saúde adotam o horário habitual de funcionamento ao sábado (durante a manhã para cuidados de enfermagem).

“O Bordado Madeira precisa de chegar mais longe”

Joana Martins lançou a sua nova coleção “Raízes” que explora novas formas de bordado à mão.

A jovem artesã afirma que não é fácil viver-se apenas do artesanato, e lamenta a falta de fiscalização nas lojas que vendem peças ‘Made in China’, como se fossem artesanato. Joana defende que o Bordado Madeira não pode ser apenas estilizado e tão virado para o turismo, «é preciso romper barreiras e ir mais longe».

