Nas bancas a edição 1265 do Tribuna da Madeira

“Parte do eleitorado do CDS foi ‘engolido’ pelo PSD”

João Catanho, militante que foi expulso do CDS-Madeira, faz uma análise à atual situação do partido e desempenho do ainda líder Rui Barreto. Opina que é possível que o CDS “esteja em risco de extinção” enquanto grupo parlamentar nas próximas eleições regionais. Defende que o próximo líder do partido deve ser uma pessoa com uma visão de futuro para a Região. João Catanho não descarta estar disponível para uma candidatura à liderança do CDS-M.

Voos diretos entre a Madeira e a Islândia

A PLAY Airlines vai operar voos diretos entre a Ilha da Madeira e a Islândia. A viagem inaugural está agendada para 15 de outubro de 2024 e, a partir desta data, a PLAY passará a ter voos semanais, sempre às terças-feiras.

A PLAY é uma companhia aérea low-cost islandesa que opera entre a América do Norte e a Europa, tendo a Islândia como hub central. A companhia oferece aos passageiros a possibilidade de prolongarem as suas escalas durante vários dias na Islândia, sem custos adicionais, caso desejem visitar o país antes de continuarem as suas viagens pelo Atlântico.

“No PAN pratica-se a ‘lei da rolha’”

Margarida Magalhães, única autarca com pelouro pelo PAN na Junta de Santa Maria Maior, abandona o partido em rota de colisão com Inês Sousa Real. Numa carta de desfiliação do partido, endereçada ao Porta-voz do PAN Madeira, Joaquim José Sousa, Margarida Magalhães relata os motivos que a levaram a tomar esta decisão que, sublinha, “são eminentemente éticos”.

Cruz Vermelha regista aumento de pedidos de apoio

O sistema de proteção social da Cruz Vermelha Portuguesa registou um aumento de 73% de pedido de ajuda em 2023. Estas solicitações surgiram ao abrigo do programa Mais Feliz, que presta apoio a famílias em situação de grande vulnerabilidade, auxiliando-as no pagamento das rendas das casas e outras despesas básicas, como água, luz, consultas médicas ou compras de alimentos e bens de primeira necessidade. Estes números confirmam a tendência, já registada nos anos anteriores, de aumento expressivo dos pedidos de apoio e levam a CVP a lançar mais uma campanha solidária em 340 lojas de grandes superfícies de todo o país. Com esta campanha, a CVP, que está presente em todo o território nacional graças às suas 159 delegações, pretende reforçar capacidade de resposta e expandir ainda mais a sua ação. Assim, entre 7 e 17 de março, todos são convidados a contribuir através da aquisição de vales monetários ou alimentares (que se traduzem em azeite, bolachas, esparguete, grão-de-bico e salsichas).

Lei atual das reformas e pensões “é injusta”

A Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos realizou, nesta quarta-feira, uma iniciativa na rua Fernão de Ornelas, no Funchal, onde o Presidente da ARPIRAM, Celestino Ferreira, proferiu as seguintes declarações: “As injustiças na distribuição da riqueza produzida, afeta grande parte dos Pensionistas e Idosos. A ARPIRAM considera que a lei atual das reformas e pensões é injusta, nada solidária no que se refere as pensões mais baixas. O Limiar da pobreza esta estipulada em 591€ mês, milhares de reformados e pensionistas nem recebem este montante.

Catarina Vieira “chamada” à Seleção Nacional

A atleta da ADRAP Catarina Vieira foi convocada para representar Portugal no Torneio Ibérico de Provas Combinadas que se realiza, no fim de semana de 16 e 17 de março de 2024, na cidade de Ourense, Espanha.

Mercado Abastecedor do Funchal em obras

O objetivo primordial é o de melhorar as condições da operação e assim salvaguardar os interesses dos agricultores.

Vitória “começa nas quotas” dos militantes

Hoje é o prazo limite estabelecido para regularização no PSD-M. Os militantes do PSD-M que quisessem participar na eleição que vai decidir quem é o próximo presidente do partido tiveram até hoje, sexta-feira, para proceder à regularização de quotas, a condição para possam votar nas internas de 21 de Março. É um processo que tem vindo a ser marcado por polémica.

Preço das casas para arrendar com primeira descida

Os preços das casas para arrendar na Região Autónoma da Madeira apresentaram uma descida em fevereiro de 4% face ao mês anterior. Segundo o índice de preços do idealista, arrendar casa na região tinha um custo de 13,7 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês de fevereiro deste ano, tendo em conta o valor mediano. Preço das casas para arrendar na Madeira não descia desde novembro de 2023. Já a variação anual foi de 25,3%. No Funchal, o preço do arrendamento diminuiu 5,1% durante esse período, com o preço por metro quadrado a situar-se em 13,8 euros. A variação anual foi de 18,6%. A nível nacional, o preço do arrendamento da habitação permaneceu estável em fevereiro, pelo segundo mês consecutivo, situando-se em 15,8 euros/m2.

Projeto da UMa recebe financiamento de um milhão de euros

O projeto isUP-AgrO: Unlocking the Potential for Agricultural research on an EU Outmost region: boosting ISOPlexis Centre, coordenado pela Universidade da Madeira, foi recentemente aprovado pela União Europeia, no âmbito do Programa Horizon Europe, e vai receber mais de 1 milhão e 400 mil de euros de financiamento, tendo em vista a melhoria da atividade de investigação do ISOPlexis – Centro de Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar, a fim de criar um centro de excelência de investigação para o sector agricultura e do agroalimentar.

Legislativas nacionais são ‘teste’ a Albuquerque

Eleições realizam-se a duas semanas das internas no PSD-M. Portugal vai este domingo às urnas tendo no horizonte a perspectiva de um cenário de ingovernabilidade. Os casos de alegada corrupção, na Madeira e no País, estão a afectar PSD e PS, contribuindo para a descrença nos partidos tradicionais e o crescimento de radicais como o Chega. No caso da Região Autónoma, o sufrágio de domingo poderá ser um teste de imagem ao PSD-M e a Miguel Albuquerque, que dentro de 14 dias será alvo do escrutínio dos próprios militantes social-democratas.

