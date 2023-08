Nas bancas a edição 1234 do Tribuna da Madeira

Madeira continua sem cumprir a lei

PSD e CDS acusados de impedirem equilíbrio da participação na vida política. Ainda não é a 24 de Setembro que a Região Autónoma da Madeira vai cumprir a Lei que estabelece uma presença mínima de 40% de mulheres nas listas partidárias candidatas a eleições. Os partidos da maioria no Parlamento regional têm sido desafiados a consagrar a Lei da Paridade, que já está em vigor no país desde 2006.

Foco no ‘combate’ ao “sistema político”

Pré-campanha do CHEGA marcada por acusações a PSD e CDS. O CHEGA-Madeira não quer “chegar ao poder à boleia de ninguém”, afasta “quaisquer coligações” pós-eleitorais e garante que não cederá na “luta contra a corrupção, o amiguismo, o compadrio e todas as formas de usurpação do bem comum”. PSD e CDS, que já ‘abriram as portas’ ao partido liderado por Miguel Castro, têm sido ‘alvos’ recorrentes do cabeça-de-lista às Legislativas Regionais.

“O CDS parece uma associação de reformados”

Paulo Freitas do Amaral afirma que, nos últimos meses, foi “boicotado” em diversas iniciativas partidárias que tentou realizar. Foi este um dos motivos que levou o centrista a entregar o cartão de militante e abandonar o CDS, ficando a garantia de fundação de novo partido.

“Levamos esperança na bagagem”

Helena Oliveira regressa ao país quatro anos depois. Esta voluntária e companheiras do grupo em Missão levam na bagagem uma palavra de conforto, de carinho e vontade de deixar um sorriso por onde passarem.

O contributo destas voluntárias será na área da educação pedagógica e lúdica.

Câmara reforça apoio ao Rali Vinho Madeira

A assinatura do protocolo de cooperação com o Club Sports Madeira foi no montante de 51.800 euros. O apoio foi reforçado este ano, em cerca de 15 mil euros, e destina-se à realização do Rali Vinho Madeira (RVM) 2023 e outras actividades. A prova conta com a participação do autarca do Funchal, Pedro Calado, como co-piloto.

Renováveis são “prioridade estratégica”

Investimento de 70 milhões vai reduzir dependência dos combustíveis fósseis. É com o «Sistema de Aproveitamento Hidroelétrico Dr. Rui Rebelo», localizado no Paul da Serra, que a Madeira pretende aumentar para 50% a capacidade regional de produção de energia eléctrica a partir das renováveis. Uma meta que o secretário regional da Economia já tinha apontado para 2022.

Habitação

Preços subiram 2,5% no Funchal

Casas para arrendar na Madeira ficaram 5,7% mais caras em julho, a variação anual foi de 26,6%.

Guardas Nocturnos para “ajudar” na falta de segurança

O Partido ADN lamenta que a situação de insegurança que hoje em dia aflige a população da Madeira continue a ser desprezada pelo Governo, provavelmente, devido a estarmos próximos das eleições legislativas regionais e ser inconveniente abordar temas que contrariam a narrativa “SOMOS MADEIRA”.

Regionais de 2023

Tanto podem ser mais do mesmo como podem “enterrar” alguns partidos e políticos. Algumas curiosidades estão associadas às regionais de Setembro próximo: qual o nível da abstenção que nos últimos anos tem vindo a manter-se em valores demasiado elevados, um deles superior aos 50%? Quais os ganhos que os partidos mais pequenos poderão retirar, sim ou não, aos partidos maiores e localizados nas mesmas áreas ideológicas, quer à direita, quer à esquerda (por exemplo, o Chega e a Iniciativa Liberal no caso do PSD e o JPP, Bloco e PCP no caso do PS)? Recordo que os mandatos são eleitos por via do método de Hondt e tendo em consideração os votos obtidos pelos partidos, não as percentagens. Aliás, há quadros neste trabalho que mostram que nem sempre as percentagens eleitorais correspondem às percentagens de mandatos eleitos.

