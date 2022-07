Nas bancas a edição 1179 do Tribuna da Madeira

Aval da secretaria do Ambiente «é criminoso»

O Partido Ecologista Os Verdes aponta “os riscos são reais para a população do Curral da Freiras, para os turistas e para a Natureza, que vai ser muito afetada” caso o projeto do teleférico se venha a concretizar.

OR2022 é alterado na próxima semana

Documento preconizava “desenvolvimento sustentado” e “prosperidade duradoura”. A primeira alteração ao Orçamento Regional de 2022 vai ser discutida quarta-feira, na Assembleia Legislativa da Madeira. O motivo são as mudanças introduzidas no IRC e IRC. O executivo regional quer também garantir “alguma flexibilidade” ao nível de alterações orçamentais para “acomodar” medidas relacionadas com a mitigação dos impactos da guerra na Ucrânia, as consequências da crise energética mundial ou as actuais “circunstâncias geopolíticas” na Europa.

Presidente da aLM enaltece esforço dos empresários durante a pandemia

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira agradeceu “aos empresários que viveram momentos difíceis com a pandemia e com as consequências económicas da crise sanitária”, e que apesar das adversidades conseguiram “manter os seus negócios”. Durante a visita à Expomadeira, José Manuel Rodrigues falou com todas as empresas presentes, tendo constatado que muitas “estão, já, aos níveis de 2019, isto é já recuperaram da crise sanitária e outras para lá caminham”, rematou.

Trânsito e Urbanismo a “passo de caracol”

Esta semana a equipa da Confiança, dando voz às várias solicitações manifestadas por munícipes, apontou o trânsito, como uma das principais deficiências na cidade do Funchal, e que está a provocar congestionamentos causando graves problemas para quem circula. Em época de interrupção lectiva e de férias de muitos trabalhadores no Funchal, o que normalmente se reflecte numa maior fluidez do tráfego automóvel, este Verão assiste-se a um invulgar aumento das dificuldades de circulação nas principais artérias da cidade, sobretudo em horas de ponta.

Do Funchal para a Escola Naval

André Dias tem 21 anos e está a frequentar o 4º ano da Escola Naval, que considera ser uma casa de grandes ensinamentos. Natural do Funchal, o cadete Rodrigues Dias sempre adorou o mar, mergulhar e viajar. Na Marinha encontrou a possibilidade de fazer tudo o que mais gosta e fazer disso uma profissão. Um dia sonha em poder especializar-se como mergulhador e assim prosseguir a sua carreira como oficial na Marinha Portuguesa.

Prevenção e sensibilização “é um trabalho diário”

A Associação de Motociclismo da Madeira inaugurou um monumento em homenagem ao Motociclista e às Vítimas de Acidentes Rodoviários. Nélio Olim deixa a promessa, por parte da AMM, da realização de outros desafios e projetos para executar.

“Ser Motard é ter paz”

Teresa Stim já fez parte do Club Motards Madeira, mas desde 2002 que integra o Grupo Motards Unidos. Por gostar de motas e por ser um colega de serviço a formar o grupo foi o motivo suficiente para que a agente da PSP optasse por também fazer parte do grupo de Motards.

“Mobilização” vai medir o “sucesso” da festa do PSD-M

Partido vai para o Chão da Lagoa pensando em 2023. É a partir do Chão da Lagoa, a 24 de Julho, que o PSD-M quer dar sinais de que mantém o “espírito vencedor” e consegue “ultrapassar com sucesso os próximos desafios eleitorais”. Este ano, no regresso da festa partidára, as circunstâncias são diferentes relativamente a 2019. Miguel Albuquerque vai subir ao palco na condição de líder de um governo de coligação e de um partido já ‘comprometido’ com o CDS/PP. Em Lisboa, comparativamente ao que acontecia há dois anos, há um governo de maioria PS e novo líder nacional do PSD.

