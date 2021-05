Nas bancas a edição 1118 do Tribuna da Madeira

“As coligações revelaram-se sempre um fracasso”

Entre recuperar Machico, Santa Cruz e Ponta do Sol ou ganhar as próximas eleições autárquicas no Funchal, Filipe Malheiro prefere “a primeira hipótese”. Se Pedro Calado ganhar a capital, o antigo secretário-geral adjunto do PSD considera que o grande desafio de Miguel Albuquerque será a eficácia da actividade governativa e a forma como o presidente do Governo Regional vai gerir uma remodelação do seu executivo.

POCIF 2021 aprovado por unanimidade

O Plano Operacional de Combate a Incêndios Florestais foi aprovado pela Comissão Regional de Proteção Civil.

Em ano de pandemia Enfermeiros “tiveram um papel muito importante”

No âmbito das comemorações do Dia Internacional do Enfermeiro, a 12 de maio, na mensagem gravada endereçada aos profissionais, o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos deixa a seguinte mensagem: “O último ano foi um ano importante, o ano desta pandemia. Em que os enfermeiros tiveram um papel muito importante não só na realização do Serviço Regional de Saúde, na planificação da resposta, na sua atuação nos cuidados primários, nos cuidados continuados, nos cuidados paliativos, nos cuidados hospitalares, nos rastreios, nas vacinas, na Unidade Polivalente da COVID-19.

Zona Militar assinala 185 anos

A Zona Militar da Madeira (ZMM) assinalou o 185ª aniversário. As celebrações que marcam esta data festiva foram singelas, mas mantiveram o simbolismo e a tradição. As atividades tiveram início com a Cerimónia do Hastear da Bandeira Nacional, no Quartel-General da Zona Militar da Madeira, no Palácio de São Lourenço.

Apoiar a economia local “é saber investir nos mais jovens”

Os representantes da Concelhia de Machico da JSD, juntamente com o líder da JSD/M, Bruno Melim, visitaram os Engenhos do Norte, na freguesia do Porto da Cruz, numa oportunidade em que fizeram questão de sublinhar a importância deste engenho – um dos três em funcionamento na Madeira – na produção e comercialização do rum mas, também, o peso que este projeto assume na dinamização da economia local a favor das populações.

Cafôfo acusa ARM de “não fazer nem deixar fazer”

O socialista defende que a agricultura tem de ser vista como uma atividade estratégica para o desenvolvimento da Região. Afirma que este não deveria ser “um setor desprezado, em que se dá alguns subsidiozinhos”, mas que devia ser um setor gerador de emprego e de riqueza.

Cofinanciamento do Hospital “é uma promessa cumprida”

Carlos Pereira, deputado do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República, regozija-se com o facto de as obras de construção do novo Hospital terem início brevemente, recordando a batalha que o próprio travou, de forma persistente, para que o cofinanciamento desta infraestrutura fosse assegurado no Orçamento do Estado.

ISAL acolhe 1º Congresso Luso-brasileiro de Gestão e Conformidad

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) acolhe, nos dias 11 e 12 de agosto, o 1º Congresso Luso-brasileiro de Gestão e Conformidade, uma iniciativa do Instituto Ibero-Americano de Compliance organizado em parceria com o ISAL. Esta conferência internacional surge na sequência do protocolo celebrado na passada segunda-feira, entre o ISAL e aquela conceituada instituição brasileira. Esta será a terceira conferência científica internacional organizada pelo ISAL, inserindo-se na estratégia de promoção da investigação científica, requerida para o triénio 2021-2023.

Orquestra Clássica retoma concerto presencial

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta-se em concerto neste sábado, dia 15 de maio, no palco do Centro de Congressos do Casino da Madeira. “Uma oportunidade de exceção para o público se reencontrar com a nossa orquestra, onde apresentamos um programa diversificado e de valor artístico extraordinário”, refere Norberto Gomes, Diretor Artístico da Orquestra Clássica da Madeira (OCM).

“É necessário investir mais na saúde e na educação”

Raquel Lombardi é responsável pela realização da I Conferência Internacional da Saúde e Inclusão em Tempos de Pandemia. O evento conta com vários profissionais regionais, nacionais e internacionais ligados à saúde, educação e inclusão.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online