Nas bancas a edição 1010 do Tribuna da Madeira

Carta aberta a Marcelo sobre o Aeroporto

Filipe Sousa elaborou uma Carta Aberta sobre a «Mobilidade no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, localizado em Santa Cruz» dirigida a Marcelo Rebelo de Sousa, voltando assim, novamente, a apelar a sua intervenção, renovando um pedido de audiência. O motivo são «os problemas cada vez mais frequentes de operacionalidade» no Aeroporto. Um facto que, segundo Filipe Sousa, «não pode mais ser adiado ou ignorado».

«Desejo que esta Comissão consiga repor a verdade»

Na Comissão de Inquérito sobre o funcionamento da Unidade de Medicina Nuclear, Pedro Ramos deixa a garantia de que o Serviço Regional de Saúde é seguro, e que há sempre um sistema de monitorização no SESARAM de erro médico.

Resposta aos desafios e anseios da população

No debate sobre a Gestão de Água e de Resíduos e a Cultura, Paulo Cafôfo, candidato à presidência do Governo Regional, deixou claro: «Não contem comigo para favorecimentos e para clientelas». A candidata às Europeias, Sara Cerdas, aproveitou para reforçar que pretende representar a Madeira o melhor que sabe.

Históricos do PSD “seguram” Cláudia na Europa

Miguel Albuquerque apela ao “voto de confiança” dos madeirenses nas Eleições Europeias a 26 de maio na candidata pelo PSD-M. Sublinha que a Madeira já “muito deve à Cláudia” e realçou que a candidata “é da escola do PSD”.

Turistas recomendam o destino Madeira

Foram apresentados os resultados do “Estudo de Avaliação da Satisfação do Turista – 2018”, cuja iniciativa decorreu no Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira.

Professores mais novos como “solução” para a Educação

O desgaste na classe docente foi um dos assuntos abordados na reunião entre o Sindicato dos Professores da Madeira e o CDS-PP.

Comissão de Utentes denuncia “má gestão do serviço de urgências

A Comissão de Utentes do Serviço Regional de Saúde esteve, no passado dia três, junto ao Hospital Nélio Mendonça, no Funchal, para denunciar a má gestão do serviço de urgências. Nesta iniciativa o Porta-Voz da Comissão, Filipe Olim.

PSD de Portimão junta-se ao Governo Regional no «ferry»

O PSD de Portimão não tem dúvidas “o expectável impacto positivo” do retorno da ligação marítima” com o Funchal, pelo que juntou-se ao Governo Regional nas críticas ao comportamento do Governo da República. As palavras proferidas no Algarve têm paralelo na ilha do Porto Santo, mas o visado é o Executivo de Miguel Albuquerque.

1 cêntimo dá aumento de 3,7%

Foi publicado esta semana o despacho do Governo Regional que garante aos produtores mais 1 cêntimo por quilo de cana-de-açucar. O aumento é de 3,7 %, assinalou Humberto Vasconcelos, e a verba sai do Orçamento Regional.

Promoção da Saúde Mental

Esta Estratégia vai ao encontro das Políticas de Saúde definidas na RAM, com especial foco na Área dos Cuidados de Saúde Primários.

“Governação das Escolas” em análise

O projeto de democratização da educação pública vai estar em análise numa conferência, marcada para o dia 12 de abril, entre as 15h e as 16h30, no Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira (UMa), ao Colégio dos Jesuítas.

