Nas bancas a edição 1337 do Tribuna da Madeira

“Escândalo” com apoios públicos

O vereador pela Coligação Confiança Miguel Silva Gouveia alerta para uma maior transparência e fiscalização nos processos de venda de fracções, cuja construção beneficia de recursos públicos. Em causa, a situação que o próprio denunciou de um empreendimento de Habitação a Custos Controlados, recentemente inaugurado, que foi transformado em Alojamento Local (AL). Élvio Sousa (JPP) exige explicações sobre o licenciamento e vai requerer uma audição parlamentar. Rui Caetano (PS) defende um “rigoroso acompanhamento” dos AL e “regulação, mas imediata”. Dina Letra (BE) diz que “é urgente criar regras para o mercado”.

“As mulheres não podem permitir que a palavra ‘violência’ desapareça da lei”

As Mulheres Socialistas da Madeira (MSM) realizaram, nesta terça-feira, uma sessão pública sob o tema “Ameaças aos direitos das mulheres: a importância da legislação”, que reuniu várias intervenientes e participantes no Funchal, num momento de reflexão e mobilização em torno dos retrocessos que ameaçam os direitos das mulheres em Portugal.

“Obras mal planeadas” provocam “o caos” no Porto Santo

A CDU realizou, nesta quarta-feira, uma ação de contacto com a população do Porto Santo, onde foi possível constatar o profundo descontentamento de residentes e visitantes face à realização simultânea de várias obras em plena época alta, uma situação que está a condicionar gravemente o dia a dia das pessoas e a atividade económica local.

Governo ‘despacha’ 12 mil metros no Porto Novo

Espaço de antigo entreposto frigorífico e fábrica de conservas foi alienado a empresa imobiliária. Sete meses depois de uma hasta pública que ficou ‘deserta’, o Governo Regional conseguiu encontrar comprador para o “prédio misto” de Santa Cruz onde antes funcionava um entreposto frigorífico e fábricas de conservas. São mais de 12 mil metros quadrados de terreno em zona “privilegiada”. O novo dono, ligado ao Imobiliário, garante que não o vai tentar converter para o mercado habitacional.

“Colapso operacional” da PSP na Madeira denunciado por Gomes

O deputado Francisco Gomes, eleito pelo CHEGA para a Assembleia da República, dirigiu à Ministra da Administração Interna um extenso e detalhado requerimento parlamentar, denunciando aquilo que classifica como “uma grave e preocupante situação funcional e operacional” no seio do Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) na Região Autónoma da Madeira.

Negociações só através dos “canais oficiais”

Governo quer reivindicações dos motoristas “por escrito e devidamente fundamentadas”. Atitudes que “comprometem” o processo de negociação, aliadas ao uso de “termos impróprios e ofensivos” dirigidos ao presidente do Governo Regional e ao secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, são motivos invocados pelo executivo madeirense para remeter para os “canais oficiais” quaisquer contactos que sejam estabelecidos com o Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores. O “êxito estrondoso” da greve que “abriu noticiários” no dia da Festa do Chão da Lagoa fez o SNMOT parabenizar aqueles que “souberam resistir a todas as pressões e ameaças”, isto porque “mais uma vez fizeram história na Madeira”.

