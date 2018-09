Nas bancas a edição 983 do Tribuna da Madeira

Serviço de Saúde “não responde às carências dos idosos”

Patrícia Spínola, deputada do JPP, disse, em entrevista ao «Tribuna», que muitos idosos dependem de cuidados continuados ou paliativos e apontou que “o trabalho em prol de uma ‘terceira idade’ com qualidade de vida é demorado”. Patrícia Spínola garante que o partido vai continuar a defender as medidas que já foram levadas a debate em diversos cenários, nomeadamente o reforço das ajudantes domiciliárias, apoio ao doente oncológico deslocado da região, apoiar nas despesas de medicação, diminuição das listas de espera para consultas e exames de diagnóstico, entre outros.

“A reflexologia é o futuro”

O reflexólogo madeirense Eduardo Luís vai marcar presença, este fim-de-semana, em Milão, para participar no Congresso Internacional de Reflexologia onde irá abordar sobre o futuro da reflexologia. Em entrevista ao «Tribuna», alerta para o cuidado a ter com os “falsos” reflexólogos e aconselha os pais para que os filhos façam reflexologia infantil, desde recém-nascidos.

Paixão por cavalos

Henrique Drumond começou a se interessar por cavalos aos 17 anos de idade quando trabalhava como tratador no Centro Hípico do Porto Santo, mas a ilha dourada não lhe proporcionava uma carreira desportiva no hipismo e teve de emigrar para conquistar o seu sonho. Drumond estará de 1 a 15 de Outubro a competir no concurso internacional em Vilamoura.

Entrega da ligação marítima à ENM contestada

O PTP quer que a Região estabeleça uma ligação marítima de passageiros, veículos e mercadorias com o Continente Português de serviço público sem recurso a empresas intermediárias.

Madeira nomeada ‘Melhor Destino Insular do Mundo’

A Madeira está nomeada, pela quarta vez consecutiva, para ‘Melhor Destino Insular do Mundo’ nos World Travel Awards. Sendo este um facto assinalável, a Associação de Promoção da Madeira lança uma campanha para assinalar o momento, dando continuidade ao conceito #madeiranowordsneeded, que foi lançado em julho do corrente ano, quando o destino foi reconhecido, pela mesma organização, como Melhor Destino Insular da Europa 2018, prémio já conquistado em 2013, 2014, 2016 e 2017, ou seja, por 5 vezes.

Empresas da região presentes no Prémio PMEs

A SME Europe, é a Associação Europeia representante de Pequenas e Médias Empresas na Europa e tem como objectivo facilitar a criação de um ambiente empresarial favorável às PMEs e Startups na União. O Grupo do Partido Popular Europeu lançou o mote aos Deputados no Parlamento Europeu para nomearam empresas dos seus Estados-Membros para os Prémios PMEs – SME Star Awards.

Serviço público dá prejuízo às farmácias

O Estudo: “Sustentabilidade da Dispensa de Medicamentos em Portugal” aponta na Madeira: Total de farmácias em situação de insolvência ou penhora 16,9%; Farmácias em situação de insolvência 1,5%; Farmácias em processo de penhora 15,4% .

Retirada de Inertes na Foz da Ribeira do Porto Novo

O Presidente da Concelhia de Santa Cruz do PDR Madeira, Roberto Jardim, veio, através de um comunicado, manifestar-se sobre a retirada de inertes na Foz da Ribeira do Porto Novo.

Albuquerque solidário com luso-venezuelanos

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, presidiu à cerimónia de assinatura de um protocolo entre a Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais e a Herdade Vale da Rosa, o qual permite aos inscritos no Instituto de Emprego da Madeira, de modo particular a cidadãos oriundos da Venezuela, a oportunidade de ingresso no mercado de trabalho.

Apostar em refeições nutritivas no regresso às aulas

Neste regresso às aulas, aposte em refeições nutritivas para os seus filhos. Com um novo ano letivo à porta, pais e mães renovam a sua responsabilidade: preparar refeições nutritivas para os filhos, privilegiando alimentos que os ajudem a concentrar-se e a alcançar melhores resultados académicos. A carne de coelho surge como uma boa opção numa alimentação variada e equilibrada, pela multiplicidade de receitas em que pode ser incluída e pelos elevadores valores de proteína que oferece.

Benoît Fromanger e OCM em concerto no ‘Dia Mundial da Música’

Realiza-se este sábado, dia 29, um Concerto “Música em celebração!” no âmbito do ‘Dia Mundial da Música’, pelas 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

APCER traz à Madeira especialista mundial em Gestão da Qualidade

A APCER – Associação Portuguesa de Certificação promove, na próxima semana, no Funchal, um encontro com Nigel H. Croft, reconhecido como um dos principais especialistas mundiais em gestão de qualidade e avaliação de conformidade de sistemas de gestão.

