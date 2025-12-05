Nas bancas a edição 1355 do Tribuna da Madeira

95 mil euros para “festa única”

Governo Regional apoia Palheiro Golfe em torneio “amador”. O Governo da Madeira decidiu apoiar com 95 mil euros – através da Secretária Regional de Educação, Ciência e Tecnologia – um evento “de carácter social e internacional de golfe amador” que decorreu na Região a 1 de Novembro. A Sociedade Turística Palheiro Golfe, a entidade coletiva de direito privado que promoveu o evento, prometera “um dia de convívio, diversão e competição saudável”, que quis “partilhar com o maior número possível de sócios e amigos”. O Executivo diz que se trata de “promoção turística e desportiva”.

Equipa de Jesus fica na ‘história’ do SESARAM

Antigo presidente do Conselho de Administração passa a adjunto da Secretaria Regional. Depois de dois anos a presidir ao SESARAM, o médico reumatologista Herberto Jesus tornou-se adjunto do Gabinete da secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Freitas, que aproveitou a apresentação do novo Conselho de Administração para agradecer à antiga equipa gestora o contributo para que o sector se tenha tornado “uma referência a nível nacional”.

“Basta existir uma pessoa em situação de sem-abrigo para termos o dever de atuar”

Jorge Carvalho destaca, no I Encontro Técnico-Científico da CIMA Funchal, a retirada de 18 pessoas em situação de sem-abrigo na rua e reintegradas com apoio habitacional e social. O governante defende uma “cidade mais humanizada” e o envolvimento de toda a comunidade nesta causa.

Aeroporto da Madeira alcança marca histórica

Uma marca histórica ultrapassada num único ano. A infraestrutura é servida por 26 companhias que liga a 65 destinos no mundo.

Coligação PSD-CDS na Madeira “serve-se do povo para proteger uma elite”

A XIV Convenção Nacional do Bloco de Esquerda, que elege os órgãos nacionais do partido para o próximo biénio, realizou-se no centro desportivo do Casal Vistoso. A Região Autónoma da Madeira levou uma delegação de 14 elementos. Na sua intervenção, a coordenadora regional do Bloco Madeira, Dina Letra, afirmou que “na Madeira, a coligação PSD-CDS não serve o povo. Serve-se do povo para proteger uma elite. E com uma máquina de propaganda oleada por décadas de poder absoluto, vende uma ilha das maravilhas, onde tudo cresce. Cresce o turismo, cresce a economia, crescem os lucros extraordinários, cresce a receita fiscal e o emprego”.

“Somos um partido que não esquece as suas raízes”

Foi realizada, nesta quinta-feira, uma homenagem simbólica alusiva ao 45º aniversário do falecimento de Francisco Sá Carneiro com a deposição de flores junto ao seu busto. Na ocasião, o secretário-geral do PSD/Madeira, José Prada, afirmou: “Somos um Partido que não esquece as suas raízes e os seus grandes exemplos e é por isso que hoje voltamos aqui, para recordar e valorizar a memória daquele que foi um grande homem e uma referência única no PSD e no nosso País”. Uma homenagem que, conforme vinca, pretende contribuir para que “a sua memória e o seu legado não sejam esquecidos” e que, pelo contrário, “sirvam de inspiração às novas gerações”.

Prioridades políticas para as Mulheres Socialistas

Cátia Vieira Pestana recandidata-se para liderar as Mulheres Socialistas da Madeira, apresentando a moção “Pela Igualdade: Resistir. Transformar. Agir.”

Docentes em greve dia 12 pela regularização da Carreira Docente da RAM

O Sindicato dos Professores da Madeira informa que a sua Assembleia Geral aprovou uma greve de todos os docentes da RAM para o dia 12 de dezembro. A greve de todos os docentes, sejam ou não sindicalizados, abrangidos pelo Estatuto da Carreira Docente da Região Autónoma da Madeira (ECD-RAM), a ter lugar no dia 12 de dezembro de 2025, decorrerá, entre as zero e as vinte e quatro horas, sob a forma de uma paralisação total do trabalho, em todos os locais de trabalho (estabelecimentos, instituições, departamentos) independentemente da sua morada ou da sua natureza jurídica.

