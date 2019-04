Nas bancas a edição 1009 do Tribuna da Madeira

Lota do Funchal divide opiniões

As obras de requalificação da Lota do Funchal já começaram e vão durar cerca de um ano, com um custo de 5,5 milhões de euros. O secretário regional da Agricultura, Humberto Vasconcelos, apela à compreensão dos armadores “para este constrangimento”. A continuidade da lota no local suscita várias opiniões. Um dos pontos negativos tem a ver com a sujidade e o mau cheiro.

“Há muitos casos de pobreza envergonhada”

Paulo Cafôfo defende que combater a desigualdade, a pobreza e a fome é responsabilidade de todos.

Vinho Madeira aposta no mercado Suíço

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM (IVBAM) dinamizou uma ação promocional do Vinho Madeira em Zurique, com o intuito de reforçar e potenciar o aumento das exportações, para aquele mercado.

Governo quer Criar condições para as empresas

O Presidente do Governo Regional da Madeira aproveitou a ocasião da cerimónia de entrega de apoios do Instituto de Desenvolvimento Empresarial ao tecido empresarial da Região Autónoma da Madeira para falar de política efetiva para as empresas e famílias.

Região cumpre, o País não

A Comissão Política do PSD/Madeira, reunida na terça-feira, voltou a apontar ‘baterias’ ao Governo da República. Motivo: o não cumprimento de promessas feitas, ao contrário do que tem acontecido com o Governo Regional. O partido liderado por Miguel Albuquerque enaltece o “clima de confiança que resulta do contributo de toda a sociedade civil” e de “uma governação diariamente mais justa, eficaz e direccionada para as reais necessidades dos seus cidadãos”.

Economia está “muito bem”, a “crescer” e “muito dinâmica”

O Vice-presidente, Pedro Calado, foi a São Paulo apontar as vantagens de investir na Madeira. A Região quer aproveitar as potencialidades do mercado brasileiro.

“Solução rápida” para os ventos no Aeroporto

Os deputados do PSD/M na Assembleia da República querem ver a questão do estudo dos ventos no Aeroporto da Madeira resolvida o mais rapidamente possível.

“O Futuro do Passado” mostra intervenção em Santa Clara

A Sala de Exposições da Casa-Museu Frederico de Freitas acolhe a Exposição “O FUTURO DO PASSADO. Reabilitação e restauro do Convento de Santa Clara no Funchal. Monumento Visitável”. Uma mostra que apresenta o passado e o presente, mas, também, o futuro e aquela que será a grande intervenção de recuperação e restauro a levar a cabo, neste Monumento Nacional, pelo Governo Regional da Madeira. Obra que se inicia este ano, prolongando-se até 2020.

“Nós trabalhamos com muita seriedade”

O diretor do Serviço de Nefrologia, Gil Silva, esteve presente na Comissão Eventual de Inquérito “Ao funcionamento da Unidade de Medicina Nuclear do SESARAM”. Outras entidades também foram ouvidas.

