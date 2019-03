Nas bancas a edição 1008 do Tribuna da Madeira

“Os nossos Bombeiros estão mais preparados do que nunca”

Na cerimónia de Juramento de Fidelidade de 30 recrutas, Paulo Cafôfo realçou que “conseguir contratar gente ao fim de duas décadas foi ultrapassar o maior de todos os nossos obstáculos

na área da Proteção Civil Municipal”, afirmando estar, hoje, de “consciência tranquila”.

Medicina Nuclear coloca Serviço Regional de Saúde em ‘estado de alerta’

A passagem de Rafael Macedo pela Assembleia Legislativa da Madeira deixou a Região Autónoma em alvoroço. O médico que acabou suspenso pelo SESARAM ganhou inimigos entre os seus pares mas parece contar com apoio na opinião pública. Centenas de mensagens de solidariedade para com o até agora coordenador da Unidade de Medicina Nuclear têm surgido em catadupa nas redes sociais. E até já foi lançada uma Petição Pública em sua defesa, que conta com quase duas mil assinaturas.

Caminho Real 23 estreia-se como Museu a céu aberto

Mais de uma centena de pessoas percorreram, na manhã do passado sábado, dia 23, o Caminho Real 23 na freguesia da Ponta do Pargo, numa iniciativa pioneira de fusão entre pedestrianismo e exposição de pintura, organizada pela Associação do Caminho Real da Madeira em parceria com o Museu Henrique e Francisco Franco.

‘Hora do Planeta’ com aula de Yoga

A iniciativa ira decorrer, à luz das velas, no Mercado dos Lavradores. Pelo 6º ano consecutivo na Madeira, a Hora do Planeta é celebrada com uma aula de yoga ao ar livre e à luz das velas, pelo planeta: ‘YOGA4PLANET 2019’. A Mega Aula de Yoga irá decorrer no Mercado dos Lavradores, no dia 30 de Março, às 20:30h.

RUP podem utilizar fundos de coesão para melhorar aeroportos

Durante o debate parlamentar sobre o relatório relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e ao Fundo de Coesão, que se realizou em Estrasburgo, a deputada Liliana Rodrigues afirmou: “Precisamos de assegurar que a política de coesão continue a reduzir as desigualdades e a contribuir para uma Europa mais social e mais próxima das suas regiões e dos seus cidadãos”.

Madeira solidária com Moçambique

Quem quiser ajudar pode fazer a doação de bens e entregar no armazém da CMF em São Martinho. A autarquia apela à colaboração de todos.

Petição exige Lei contra o Bullying escolar

Na Petição “Por uma Lei Anti-Bullying” é realçado que é preciso também obrigar todos os estabelecimentos de ensino a terem a incumbência de promover medidas de consciencialização, prevenção e combate a todos os tipos de violência, especialmente à intimidação sistemática e ao Bullying.

Dedução dos hospitais “claramente assumida” pelo Governo

Estado assume que vai deduzir património da Região ao financiamento do novo hospital.

Atacar o CINM «é atacar a imagem da Madeira»

Durante a votação em plenário que decorreu, na passada terça-feira, a propósito do relatório referente aos crimes financeiros e à evasão fiscal, «a representação do Partido Socialista na Europa demonstrou estar contra Portugal e, em particular, contra o Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM)», refere a eurodeputada social-democrata Cláudia Monteiro de Aguiar, lamentando «a euforia» manifestada pela socialista Ana Gomes, aquando da votação onde foi feita uma referência à Madeira.

«Um livro jamais será substituído pela leitura online»

Anabela Machado lança o livro Infantojuvenil, da Chancela Liberal, “E se fôssemos viajar? Porque não…”, sobre países e viagens.

Combater o “desencanto” dos jovens com a escola

Os números nacionais apontam que 30% dos jovens não gostam da escola e 17,9% dizem-se exaustos.

“O livro refere-se a passagens da minha vida”

O Prof. Virgílio Pereira lançou o livro “Retalhos de uma Vida”. A obra testemunha vários dos episódios marcantes da vida do antigo presidente da Câmara do Funchal e deputado europeu.

