Nas bancas a edição 1137 do Tribuna da Madeira

No seguimento do resumo das opiniões obtidas, no decorrer da campanha eleitoral para as autárquicas 2021, junto da sociedade madeirense nos diversos concelhos da Madeira através de contatos feitos mediante reportagens e notícias sobre os diversos candidatos, chegou-se à conclusão que no dia 26 de Setembro de 2021 serão estes os presidentes eleitos.Outubro está a chegar e com ele a easyJet anuncia o reforço de capacidade em várias ligações da sua rede. Com destaque para os voos domésticos, a companhia área líder a operar no Funchal aumenta em mais de 8.000 o número de lugares disponíveis em voos a partir de Lisboa e do Porto para a cidade. Além destes, durante o próximo mês, a companhia apresenta também capacidade adicional nas viagens entre Porto e Paris-Charles de Gaulle e ainda, no trajeto entre Faro e Londres-Gatwick. Todas estas ligações são realizadas pela easyJet a título diário.É no Funchal que domingo vão estar concentrados todos os holofotes. As eleições autárquicas assumem particular relevância no concelho que mantém Miguel Silva Gouveia e Pedro Calado quase ‘colados’ nas intenções de voto. Ganhar ou perder na capital faz toda a diferença para PS e PSD. A campanha ficou marcada por promessas e graves trocas de acusações.Aconteceu no passado fim de semana, numa iniciativa da Associação da Madeira de Todo Terreno Turístico em parceria com o Motor Clube da Madeira, a Associação de Motociclismo da Madeira e a Federação de Todo Terreno de Portugal. Com partida da ampla praça do Fórum de Machico, o objetivo era promover o Vinho da Madeira, não apenas o espirituoso, mas também os vinhos tranquilos produzidos um pouco por toda a ilha. Desta feita, máquinas e participantes rumaram ao Centro Experimental da Vinha no Caniçal, onde foram recebidos por dois representantes dos produtores das marcas Pedra de Fogo e do Beijo, nomeadamente a Engenheira Elsa Ferreira e Luz Carvalho, que tiveram oportunidade de explicar a produção dos vinhos e o respetivo processo de maturação até serem colocados à comercialização.O Calhau da Lapa foi alvo de uma ação de limpeza a cargo de voluntários apreciadores deste pequeno oásis sitiado na freguesia do Campanário que tem sido visitado por cada vez mais pessoas. O grande número de frequentadores neste verão foi exemplo disso e justificou a iniciativa do presidente da Associação Desportiva do Campanário que mobilizou os ‘Amigos do Calhau da Lapa’ e lançou o repto a várias entidades para a recolha do lixo deixado durante o Verão, tendo contado com cerca de 100 voluntários.Élvio Lume é um rosto conhecido nas lides dos ralis, destacando-se pelo seu clássico Ford Escort MK2 recuperado de raiz na garagem de sua casa, fruto de um trabalho de alguns anos. Junto com o filho Egas Lume, vão participar no ‘Madeira Legend’ no final de Outubro.

