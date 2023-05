Nas bancas a edição 1221 do Tribuna da Madeira

Resultado “zero” contra a poluição marítima

Esgotos voltam a ameaçar espaços balneares da Madeira. O presidente do Clube Naval do Funchal convidou “todas as entidades públicas” a um mergulho no mar junto da Quinta Calaça, que António Fontes diz ser “calamitoso” em “determinados dias do ano”. A poluição marítima é um problema recorrente em toda a costa sul da Madeira e parece não ter solução, mesmo com as alternâncias nas cadeiras do poder que se registaram em alguns concelhos.

Terça-feira há conclusão sobre as “obras inventadas”

Declarações de Sérgio Marques foram analisadas em cerca de dois meses. É já na próxima terça-feira que será analisado o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que foi constituída na sequência das polémicas declarações proferidas por Sérgio Marques ao DN-Lisboa. As palavras do ex-deputado e governante levaram partidos a pedir a intervenção do Ministério Público. Miguel Albuquerque já considerou que o testemunho de Marques na Assembleia Legislativa foi “decisivo” para “esvaziar de razão” os motivos invocados pelo PS-M para requerer a CPI.

Custo de vida e exploração “não se resolve com remendos”

Alexandre Fernandes realçou, na sua intervenção no Dia do Trabalhador, a exigência de “soluções para fazer face ao aumento do custo de vida e da exploração”. O coordenador da USAM afirmou que “a Madeira não é o ‘el dorado’ que Albuquerque gosta de pintar e vender”. Abordando a situação atual de vários setores, Alexandre Fernandes avança que na Saúde estão agendados dois dias de greve no final deste mês.

Contributos para a prevenção do suicídio na PSP

No primeiro trimestre deste ano cinco polícias colocaram termo à vida. Este flagelo que se abate ano após ano, sobre a PSP e as restantes Forças de Segurança, é recorrente e, como tal, tem de ser enfrentado com frontalidade e combatido com todas as armas científicas, sociais económicas e humanas que conhecemos. A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) preocupada e consciente do problema dos suicídios nas Forças de Segurança convocou uma reunião para reflexão (razão, oportunidade e consequências), que contou com os seus responsáveis sectoriais (oficiais, chefes e agentes), académicos, especialistas na matéria, enfermeiros e psicólogos clínicos.

“A culpa é de quem nos governa há quase 50 anos”

Sérgio Gonçalves afirma que “a realidade vivida pelos madeirenses é muito diferente daquela que o Governo Regional tenta fazer crer através da sua propaganda”.

“Apenas os fracos fazem política rasgando cartazes”

No total e integral cumprimento dos seus direitos partidários e na sequência do seu desejo de transmitir à população da Região Autónoma da Madeira a sua mensagem reformista, o CHEGA-Madeira procedeu à fixação de cartazes em determinados pontos da Cidade do Funchal. A iniciativa está integrada na primeira fase da pré-campanha do partido, a qual terá continuidade numa segunda fase, que será fundamentada em mensagens ainda mais específicas e relacionadas com as propostas que compõem o programa eleitoral que o CHEGA-Madeira irá apresentar atempadamente à população.

‘+ Comércio Local’ com potencial de negócio

Foram entregues os 20 vouchers, no valor de 250 cada, referentes ao segundo sorteio do ‘+ Comércio Local’. A iniciativa da Câmara do Funchal, em parceria com a ACIF, tem por objetivo promover e dinamizar o comércio local no Funchal. Na ocasião, a vice-presidente da CMF, Cristina Pedra, sublinhou o impacto económico que esta iniciativa está a ter nas Pequenas e Médias e Empresas. Revelou que já foram entregues 136 mil cupões e, isto, conforme referiu, corresponde a um potencial de negócio no montante de 2 milhões e 700 mil euros, tendo em conta que por cada cupão equivale a uma compra de 20 euros.

Alunos debatem impacto das migrações

A Assembleia Legislativa da Madeira acolhe, no próximo dia 5 de maio, pelas 09h30, a 4.ª edição do MadeiraMUN. O debate deste ano tem como tema “O Impacto das Migrações no Mundo Atual” e a sessão de abertura será presidida pelo Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues. O Modelo das Nações Unidas (abreviado para MUN, do inglês Model United Nations) é uma simulação de um debate das Nações Unidas que se destina a alunos do ensino secundário.

PSD “falha promessa”

O mês de Abril chega ao fim e a solução para as recorrentes queixas sobre o ruído na cidade, prometida pelo actual presidente da edilidade funchalense na Assembleia Municipal do mês de Fevereiro, continua a não existir, apesar das reclamações dos moradores terem vindo a se multiplicar nos últimos meses, com queixas na provedoria da justiça, nas reuniões de câmara públicas e até em assembleias municipais. Entretanto, tem-se agudizado a necessidade de regulação do conflito resultante do exercício de uma actividade comercial, cuja intensificação tem provocado ruído conflituante, com o direito ao gozo do repouso, da tranquilidade e do sono dos moradores.

