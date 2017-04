Uma lista de luxo, com 33 inscritos. Será assim na primeira prova do Campeonato Coral de Ralis da Madeira, o Rali de São Vicente, ontem oficialmente apresentado.

A prova, organizada pela Seção de Automobilismo do CD Nacional, vai para a estrada na próxima sexta-feira à noite, com a realização da Super Especial. No sábado cumprem-se as restantes sete provas especiais de classificação.