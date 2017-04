Fugitivo de Caxias aparece com arma no Facebook

Depois de há um mês e meio ter fugido da prisão de Caxias, com mais dois chilenos, o luso-israelita Joaquim Bitton Matos deu sinal de vida com uma fotografia, que publicou no Facebook e em que aparece com uma arma na mão.

Joaquim Bitton Matos é o único dos fugitivos que continua a monte, já que os outros dois reclusos foram capturados em Espanha pouco depois da fuga.

Na fotografia, segundo o Correio da Manhã, o fugitivo é facilmente identificável e aparece com uma espingarda de assalto M4 nas mãos. O homem de 33 anos estava a aguardar julgamento em prisão preventiva.