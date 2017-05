Nivalda quer uma autarquia virada para as causas sociais

Nivalda Gonçalves, candidata do PSD à Câmara Municipal da Ribeira Brava, quer uma autarquia virada para as causas sociais, defendendo hoje mais apoios à terceira idade e às famílias, através do auxílio no pagamento das mensalidades das creches.

Uma medida que visa não só apoiar as famílias de rendimentos médios, como terá também um papel no incentivo ao aumento da taxa de natalidade.

As propostas foram apresentadas hoje na Praceta da Tabua, no âmbito da iniciativa ‘Juntos Vamos Projetar a Ribeira Brava para o Futuro’, onde o debate versou sobre a Área Social, juntando cerca de 80 pessoas entre associações, técnicos e população em geral.

“Pensamos que a Câmara deve ter um papel de coordenação com as instituições que já estão no terreno, nomeadamente numa política social virada para a terceira idade e para as famílias” disse Nivalda Gonçalves, lembrando que um dos problemas que a população mais idosa enfrenta é o isolamento.

“Existem casos de isolamento de alguns idosos que residem sozinhos em casa e por isso é importante estabelecer um acompanhamento mais próximo destas pessoas”, sublinhou a candidata social-democrata, falando também na necessidade da Câmara Municipal da Ribeira Brava apostar em medidas de apoio às famílias.

“É importante a autarquia apoiar financeiramente o pagamento das mensalidades das creches. Poderá fazer sentido para incentivar a taxa de natalidade e ajudar as famílias de rendimentos médios a suportar os elevados custos de educação que têm com os seus filhos”, frisou Nivalda Gonçalves.

A candidata à Câmara da Ribeira Brava defende ainda apoios aos bombeiros, à população desempregada, mais habitação social, sem esquecer a articulação entre a autarquia e as várias instituições e técnicos que atuam na área social, com vista a um melhor bem-estar das populações de todas as freguesias do concelho da Ribeira Brava.