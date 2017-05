CMF aprova novo empreendimento privado nos Barreiros

A Câmara Municipal do Funchal aprovou ontem por unanimidade, em Reunião de Câmara, o pedido de informação prévia para a construção de um novo empreendimento privado de habitação coletiva na Rua Dr. Pita, junto ao Estádios dos Barreiros.

Segundo o Presidente Paulo Cafôfo, “serão cerca de 90 apartamentos que ali vão surgir, com implicações benéficas para a Mobilidade na cidade, uma vez que estes vão proporcionar um novo arruamento, resolvendo o problema de tráfego que existe no Caminho da Fé.”

Na ocasião, Paulo Cafôfo lembrou que “o Caminho da Fé, em São Martinho, já foi intervencionado pela Câmara Municipal do Funchal no ano passado, com o alargamento de uma parte do troço e uma nova rede de águas e saneamento básico, mas continuávamos a ter um problema com o estrangulamento da parte inicial do Caminho, que condiciona fortemente a circulação naquela zona, que tem o Estádio e a Escola Gonçalves Zarco.”

Este novo investimento privado “vai proporcionar a resolução deste problema, graças à cedência de uma parte do terreno para um novo arruamento de ligação entre a Rua Dr. Pita e o Caminho da Fé, sendo este último ainda alargado, com vista à criação de 50 novos estacionamentos. Esta será uma obra importante, tanto a nível do investimento privado, como com a resolução deste problema de tráfego naquela zona.”