«Aprender para Inovar» é o tema central da IV Seminário de Educação – Educar para o Futuro, promovido anualmente pela autarquia de Câmara de Lobos. O encontro, que decorrerá esta sexta-feira e sábado, nos dias 12 e 13 de maio, no Museu de Imprensa – Madeira, visa debater o sistema de ensino e é dirigido à comunidade educativa do município e da RAM em geral.

Esta quarta edição reveste-se de extrema importância para a comunidade educativa concelhia, uma vez que a cidade de Câmara de Lobos figura entre as 16 cidades mundiais galardoadas pela UNESCO enquanto Cidade de Aprendizagem 2017, sendo a única cidade portuguesa distinguida com este galardão que veio reconhecer os progressos e investimentos locais ao nível da promoção na educação e na aprendizagem ao longo da vida.

Nesta linha, o primeiro dia de trabalhos (dia 13 de maio, sexta-feira) será dedicado à intervenção dos oradores convidados, que irão abordar diferentes temáticas relacionadas com o sistema de ensino, sendo de destacar a conferência de abertura que será promovida pelo Doutor Javier Urra, Psicólogo especializado em Psicoterapia (credenciado pela Federação Europeia das Associações de Psicólogos, EFPA); Professora Doutora Maria de Lurdes Rodrigues, Professora universitária no Instituto Universitário de Lisboa, ISCTE-IUL, desde 1986, foi Ministra da Educação, entre 2005 e 2009 e Professor Doutor Nuno Crato, foi Ministro de Educação e Ciência entre 2011 e 2015.

Seguir-se-ão as intervenções dos responsáveis pelas cidades de Contagem (Brasil) e Villa María (Argentina), Dra. Tereza Oliveira e Doutor Gabriel Rios, para apresentação dos projetos premiados pela UNESCO, e da Mestre Vanessa Azevedo, que abordará a temática “Fatores de Sucesso e Insucesso Escolar: Um estudo numa escola pública do concelho de Câmara de Lobos”.

No segundo dia de trabalhos, que decorrerá na parte da manhã do dia 13 de maio (sábado), a primeira parte será composta por duas conferências, a de abertura terá como preletor o Dr. Rui Lima, é professor e diretor pedagógico no Colégio Monte Flor, foi considerado pela Microsoft, em 2011, um dos professores mais inovadores do mundo; seguindo-se a intervenção da Dra. Luísa Gaspar, professora do 1.º ciclo, é atualmente Embaixadora eTwinning para a Região Autónoma da Madeira.

Para concluir o Seminário, será realizado um workshop, dirigido pelas Mestres Jéssica Barros e Isabel Teles (Psicaf), subordinado ao tema “Bullying: um desafio para Pais e Professores”, que visa, de uma forma pró-ativa e prática, o reconhecimento do bullying como um problema social e escolar, bem como a otimização das boas práticas profissionais, ao nível da prevenção, nos contextos escolar e familiar. A participação no seminário de educação é gratuita.

De referir ainda, que o seminário é reconhecido tem validação da Secretaria Regional de Educação para efeitos de formação contínua de professores e educadores – formação válida para progressão em carreira. Os professores e educadores que quiserem usufruir deste benefício terão de garantir a sua presença na totalidade das horas do seminário e a elaboração de uma reflexão crítica.