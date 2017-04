Rubina leal quer “tornar o comércio de rua em centros comerciais ao ar livre”

A candidata do PSD/Madeira, Rubina Leal, reuniu ontem, ao final da tarde, com dezenas de comerciantes, no Café Apolo para ouvir o Comércio, adiantando que tem previsto um programa de dinamização para o sector, com vista a transformar o comércio de rua em centros comerciais ao ar livre.

Com o ‘Programa de Dinamização do Comércio de Rua’, Rubina Leal pretende “dignificar e dinamizar todo o comércio da cidade”, sublinhando que este sector é fundamental para impulsionar a economia local e regional.

“É o comércio que dinamiza a economia, gera emprego e garante qualidade de vida às pessoas que nos visitam e, obviamente, a toda a nossa população”, disse a candidata social-democrata, durante a iniciativa ‘Encontros com a Cidade’ – Comércio, a primeira de muitas ações sectoriais.

O grande objetivo é “tornar o comércio de rua em centros comerciais ao ar livre”. No entanto uma dinamização do comércio de rua pressupõe uma articulação entre os vários intervenientes, sendo também essencial repensar todo o conceito de funcionamento do Funchal, alertou Rubina Leal

“Temos que juntar os comerciantes, os moradores, a restauração, a cultura, numa ação conjunta e quando pensamos no comércio temos, necessariamente, que pensar em reabilitação urbana, em mobilidade, em estacionamento, um sem número de situações”, notou.

A flexibilização dos horários, a sinalética adequada são igualmente essenciais para que haja pessoas diariamente a circular nas ruas do Funchal, afirmou a candidata do PSD à Câmara Municipal do Funchal.

“Temos que tornar o comércio de rua em centros comerciais ao ar livre com todas as condições, pois aquilo que nós queremos e pretendemos é, sobretudo, trazer mais pessoas à cidade, trazer mais famílias à cidade”, concluiu Rubina Leal.