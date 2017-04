Miguel 7 Estacas na Povoação a 28 de abril

Com a intenção de ajudar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Povoação que atravessa financeiramente um momento muito difícil, a Câmara Municipal da Povoação promove, no dia 28 de abril, pelas 21 horas, no Auditório Municipal, um espetáculo solidário com comediante nacional Miguel 7 Estacas.

Miguel 7 estacas subiu, pela primeira vez, ao palco, em 1989, num bar de nome “Geometria”, na Trofa. Nessa noite, as gargalhadas permaneceram no ar até ao momento em que resolveu vestir-se com vestidos, plumas e até lingerie encarnada, peça íntima que ainda hoje não prescinde nos seus espetáculos.

Foi no ano de 2002 que tudo se tornou mais sério, quando surgiu o programa televisivo da SIC “Levanta-te e Ri”, que impulsionou a Stand up Comedy em Portugal e projetou vários humoristas, onde este participou em mais de 30 programas com personagens como Mágico Urini e Sr. Limpinho. Abrilhantou ainda para além da SIC muitos outros programas televisivos em vários canais, como no Porto Canal, RTP1 e Canal 2.

Depois de quase dois anos afastado, devido a um grave acidente com um carrinho de rolamentos (é mesmo verdade!!), Miguel 7 Estacas volta aos palcos, neste caso específico, na Povoação, com o espetáculo “Fugir à Retina”, uma clara alusão humorística às limitações de visão com as quais ficou ainda por recuperar.