Um navio, com 140 passageiros a bordo, embateu ontem, sexta-feira, no cais em Las Palmas, em Canárias. O vídeo amador do acidente, que provocou alguns estragos mas não houve feridos a registar, foi postado por EmergCan.

O “Volcán de Tamasite” da companhia Armas terá sofrido uma avaria nos motores quando saia do porto La Luz com destino a Tenerife. Fotos: DR