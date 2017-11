Centro Comunitário do Funchal promove a 11ª Gala do Fado

Shares

A Câmara Municipal do Funchal promove, através do Centro Comunitário do Funchal, a 11ª Gala do Fado “Jovem na Alma e na Voz”, que terá lugar na Praça do Peixe do Mercado dos Lavradores, no próximo dia 1 de dezembro, a partir das 20 horas.

A gala conta com 30 participantes amadores, com idades compreendidas entre os 15 e os 84 anos, e é apadrinhada, nesta edição, pelo fadista Ivo Óscar, numa tradição da época natalícia com mais de uma década no Município.

A fadista Susana Andrade é a responsável por coordenar os ensaios, que decorrem há cerca de um mês, com o objetivo de incutir nestes entusiastas noções básicas de ritmo e controlo de voz. César Abrantes (à guitarra portuguesa) e Susana Abrantes (à viola portuguesa) são os músicos profissionais que vão acompanhar todas as atuações, numa gala cuja apresentação ficará a cargo de Celina Alveno.

O júri do evento será composto, por sua vez, por Paulo Ferraz (produtor de música), Micaela Abreu (vencedora do Got Talent Portugal 2016) e Ricardo Teixeira de Freitas (fadista).

O evento conta, uma vez mais, com a participação dos Ginásios Municipais de Santo António, São Martinho e Barreirinha, proporcionando aos utentes mais uma atividade em prol da sua integração na vida ativa da cidade, combatendo o isolamento e promovendo o desenvolvimento cognitivo e a intergeracionalidade.