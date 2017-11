British Airways: Quem comprar bilhetes mais baratos para viajar entra em último

Shares

A British Airways (BA) anunciou que, a partir do próximo dia 12 de dezembro, os passageiros que tenham comprado bilhetes mais baratos serão os últimos a ser chamados para embarcar nos voos.

De acordo com as novas normas da companhia aérea britânica, que suscitaram muitas críticas, a companhia atribuirá aos passageiros um número entre um e cinco impresso no cartão de embarque. O número mais alto corresponderá às tarifas “económicas” e o mais baixo aos que viajam em “primeira classe”.

No entanto, a companhia esclareceu que os passageiros que se deslocam com crianças ou que têm algum problema de mobilidade podem embarcar antes dos outros.

Justificando esta decisão como uma simplificação do processo de embarque, a BA refere que em janeiro serão introduzidos novos procedimentos de embarque para acelerar o processo e torná-lo mais fácil para os passageiros

Segundo aquela companhia aérea, este método já é há anos usado por companhias aéreas de todo o mundo como a American Airlines, Iberia e Qatar.